Rīgas centrs būs paralizēts: šodien gaidāmi milzīgi sastrēgumi taksometru vadītāju protesta dēļ
Saistībā ar taksometru vadītāju protesta akciju pirmdien, 13. aprīlī, dienas pirmajā pusē Rīgā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi vairākās centrālajās ielās un uz tiltiem, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
No plkst. 8 līdz plkst. 14 notiks pasākuma dalībnieku pulcēšanās un sapulce Zaķusalas krastmalā, bet no plkst. 9 līdz 11 brauciena maršrutā un blakus esošajās ielās tiks regulēta un nepieciešamības gadījumā slēgta transportlīdzekļu satiksme.
Taksometru vadītāju brauciena maršruts paredzēts pa Zaķusalas krastmalu, Salu tiltu, Krasta ielu, Ģenerāļa Radziņa krastmalu, Kārļa Mīlenbaha ielu, Emīlijas Benjamiņas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Mūkusalas ielu, Mūkusalas ielas rotācijas apli, Salu tiltu un atpakaļ uz Zaķusalas krastmalu.
Atbilstoši nepieciešamībai tiks regulēta vai īslaicīgi slēgta arī sabiedriskā transporta kustība brauciena maršrutā. Satiksme tiks ierobežota arī visās ielās, kas šķērso šo maršrutu, tādēļ pirmdienas rītā un priekšpusdienā Rīgas centrā un Pārdaugavā iespējami ievērojami satiksmes apgrūtinājumi.
Rīgas dome aicina autovadītājus savlaicīgi plānot braucienus, izvēlēties alternatīvus maršrutus un rēķināties ar ievērojami ilgāku brauciena laiku.
Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija nodrošinās ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību visās iepriekš minētajās vietās norādītajā laikā. Rīgas dome aicina satiksmes dalībniekus ievērot policijas norādījumus, lai nodrošinātu pasākuma drošu norisi un mazinātu neērtības pārējiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
Kā vēstīts, šodien Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā notiks Latvijā licencēto taksometru vadītāju protesta akcijas pret "Bolt" īstenoto politiku, informēja taksometru nozari pārstāvošās organizācijas.
Organizācijās norāda, ka protesta akcija tiek rīkota tādēļ, ka valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus "Bolt" platformas monopola ierobežošanai.
Taksometru nozares protesta mērķis ir vērsties pret vienas platformas monopolstāvokļa izmantošanu.
Protesta akciju organizē Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija (TPNDDO), Latvijas vieglo taksometru nozares darba devēju organizācija (LVTNDDO), Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācija (LPKAA) un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība (LAKRS).