Latvijā konstatēti jauni masalu gadījumi
Masalu uzliesmojumā kopš 7. aprīļa konstatēti vēl trīs saslimšanas gadījumi, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 45, liecina Slimību profilakses un kontroles centra publicētā informācija.
Pa viens papildu saslimšanas gadījumam laboratoriski apstiprināts 8., 9. un 10. aprīlī. No visiem reģistrētajiem masalu gadījumiem visvairāk saslimušo bijis vecumā no sešiem līdz 15 gadiem.
Vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem reģistrēti 13 saslimšanas gadījumi, bet vecuma grupā no 11 līdz 15 gadiem - 14 gadījumi. Bērniem līdz piecu gadu vecumam konstatēts viens saslimšanas gadījums un vecumā no 16 līdz 20 gadiem - arī viens.
Savukārt vecuma grupā no 21 līdz 25 gadiem saslimšanas gadījumi nav reģistrēti, bet no 26 līdz 30 gadiem un no 31 līdz 35 gadiem reģistrēts pa vienam gadījumam.
Vecuma grupā no 36 līdz 40 gadiem ir divi saslimušie, no 41 līdz 45 gadiem - trīs, no 46 līdz 50 gadiem - četri, no 51 līdz 55 gadiem - trīs, no 56 līdz 60 gadiem - viens, bet grupā virs 60 gadiem - viens gadījums.
Kā skaidroja SPKC pārstāve Ilze Ūdre, uzliesmojumā iesaistītas vairākas iestādes un darba vietas, tajā pašā laikā vēl joprojām pastāv kopējā saslimstības izsekojamības ķēde. Pieaugot saslimušo skaitam, apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels un mainīgs, atzīmē centrā.
Jau ziņots, ka liela daļa saslimušo ir Rīgas Valdorfskolas audzēkņi. SPKC aicina vecākus un ģimenes ārstus pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu. Atbilstoši vakcinācijas kalendāram pirmā vakcinācija veicama 12 līdz 15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija - septiņu gadu vecumā.
Ja vakcinācija nav veikta atbilstošajā vecumā, personām ir iespēja to saņemt kā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu līdz 25 gadu vecumam.
SPKC atgādina, ka masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī, uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes - paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas -, stingri ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.