Atklāts, kas šovasar gaidāms Siguldas Opermūzikas svētkos
Šonedēļ Siguldas Jaunajā pilī tika izziņota viens no Latvijas nozīmīgākajiem klasiskās mūzikas notikumiem – XXXIII Starptautisko Opermūzikas svētku – programma.
Šovasar svētki Siguldā norisināsies no 31. jūlija līdz 2. augustam, un tie ir viens no nozīmīgākajiem klasiskās mūzikas notikumiem Latvijā. Izcila mūzika, atpazīstamas balsis, krāšņi kostīmi un īpaša atmosfēra – to visu būs iespējams baudīt XXXIII Starptautiskajos Opermūzikas svētkos Siguldā.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, preses konferencē piedalījās biedrības “Latvijas Opermūzikas svētki” valdes locekle Inese Lagzdiņa, Opermūzikas svētku idejas autors, mākslinieciskais producents Dainis Kalns un diriģents Atvars Lakstīgala un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.
“Siguldas saulrieti un pilsdrupas rada neatkārtojamu atmosfēru, ko nespēj atkārtot neviens opernams pasaulē – tas veido Siguldas opermūzikas svētku unikālo pieredzi,” uzsver Inese Lagzdiņa.
Konferences dalībniekiem bija ekskluzīva iespēja noklausīties izcilu mākslinieku sniegumu, kurus plašākai auditorijai būs iespējams dzirdēt šajā vasarā Siguldā.
Svētku centrālais notikums šogad – itāļu komponista Džakomo Pučīni operas “Madama Butterfly” oriģināliestudējums. Galvenajā lomā uzstāsies izcilā Latvijas Nacionālās operas (LNO) soliste Jūlija Vasiljeva (Čo-Čo – Sana), bet Pinkertona lomā pirmoreiz uz Siguldas svētku skatuves kāps Iraklijs Kahidze (Gruzija). Iestudējuma režisors Edmunds Freibergs, scenogrāfs Valters Kristbergs, kostīmu māksliniece – Madara Botmane, bet pie diriģenta pults Jānis Liepiņš, piedaloties festivāla korim un orķestrim.
Svētki tiks atklāti piektdien, 31. jūlijā, plkst. 19.00 ar “Svētku uvertīru”, kurā uzstāsies LNO solisti Sonora Vaice (soprāns), Dainis Kalnačs (tenors), Andris Kipļuks (tenors) Inguna Puriņa (klavieres).
Svētdien, 2. augustā, plkst. 14.00 Garīgās mūzikas koncerts Siguldas Luterāņu baznīcā, kurā piedalīsies Miervaldis Jeņčs (tenors), Rinalds Rozenlauks (oboja), Dainis Medjaņiks (vijole), Inguna Grīnberga (ērģeles)
Svētki tradicionāli izskanēs ar krāšņu Galā koncertu “Ielūdz Annija Ādamsone” – 2.augustā plkst. 18.00 Siguldas pilsdrupās, kur galvenā “loma” uzticēta izcilam soprānam – Annijai Kristiānai Ādamsonei, kura pērn parādīja izcilu sniegumu, izpildot vienu no sarežģītākajiem un virtuozākajiem pasaules repertuāra darbiem - Nakts karalienes lomu operas “Burvju flauta” iestudējumā, Koncertā apmeklētājus gaida tikšanās arī ar Irakliju Kahidzi (Gruzija), Rihardu Mačanovski, Ilonu Bageli, Brigitu Reisoni, Artjomu Safronovu, Rinaldu Kandalincevu, Krišjāni Norveli, Daini Medjaņiku (vijole) u.c.
