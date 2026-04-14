Neatkarības atjaunošanas dienā Majoru pludmalē notiks Jūrmalas skriešanas svētki
Šī gada 4. maijā, Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā, Majoru pludmale pārtaps par īstu kustības, mūzikas un pozitīvu emociju epicentru – tur norisināsies Jūrmalas skriešanas svētki, kas jau kļuvuši par vienu no unikālākajiem aktīvās atpūtas pasākumiem Baltijā.
Pasākumu organizē Baltijasmaratoni.lv, piedāvājot dalībniekiem iespēju izbaudīt skrējienu pašā jūras krastā – ar viļņu šalkām, svaigu gaisu un smilšu segumu zem kājām.
Distances visiem vecumiem un spējām. Šogad programma ir īpaši daudzveidīga:
• Jūdzes skrējiens (1609 m) – jaunums ātruma cienītājiem;
• 5 km mūziķa distance skrien ar OZOLU
• 10 km skrējiens;
• 500 m bērnu “supervaroņu” skrējiens;
• Nūjošanas distances: 5 km, 10 km un 21 km (Latvijas čempionāta posms).
Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis sportists vai vienkārši vēlies aktīvi pavadīt svētkus – šeit būs distances tieši tev!
Svētki visai ģimenei. Organizatori sola ne tikai sportu, bet arī īstu svētku atmosfēru:
• Muzikāla performance ar OZOLU pēc distances finiša;
• Baltic Street Food zona gardēžiem;
• aktivitātes un konkursi visas dienas garumā;
• īpaša ACTIVEPARK zona ģimenēm un bērniem.
“Šī ir lieliska iespēja svētkus pavadīt kustībā – kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem, izbaudot pozitīvu atmosfēru. Mums ir liels prieks iedvesmot dalībniekus šogad skriet kopā ar mūziķi OZOLU vienā no distancēm.” uzsver pasākuma organizatoru pārstāvis Kaspars Tupiņš.
Medaļas un sagatavošanās. Visi dalībnieki finišā saņems īpašas piemiņas medaļas, bet pirms pasākuma būs iespēja piedalīties arī iesildošajos treniņos kopā ar MyFitness Latvia treneriem.
Reģistrācija: līdz 27. aprīlim vietnē www.baltijasmaratoni.lv. Dalībnieku numuru izņemšana: t/c Rīga Plaza Balticmarathons EXPO stendā pie informācijas centra 2. un 3. maijā.