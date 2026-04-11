Saglabājas stabila interese par atgriešanos Kurzemē, gada sākumā no ārvalstīm uz dzīvi reģionā atgriezušies 65 cilvēki
2026. gada pirmajā ceturksnī, no janvāra līdz martam, Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs atgriezušās 19 ģimenes jeb 65 cilvēki. Vēl 19 ģimenes (51 cilvēks) informējušas par vēlmi apsvērt atgriešanos, savukārt remigrācijas koordinatore sniegusi atbalstu 52 ģimenēm jeb 149 cilvēkiem, sagatavojot individualizētus piedāvājumus.
Kopumā kopš remigrācijas atbalsta uzsākšanas 2018. gada martā līdz 2026. gada pirmā ceturkšņa beigām Kurzemē pēc dzīves ārvalstīs atgriezušās jau gandrīz 600 ģimeņu jeb vairāk nekā 1800 cilvēku. Šajā laikā individuāli piedāvājumi sagatavoti 1803 ģimenēm jeb 5066 cilvēkiem, savukārt vēl 471 ģimene (1392 cilvēki) paudusi interesi par atgriešanos. Visbiežāk par savu dzīvesvietu remigranti izvēlas Liepāju, Ventspili, kā arī Tukuma, Talsu un Dienvidkurzemes novadus, savukārt lielākā daļa atgriežas no Apvienotās Karalistes, Īrijas, Vācijas, Norvēģijas un Dānijas.
“Lai arī lēmumus par atgriešanos ietekmē gan pieaugošās dzīves dārdzības izmaksas, gan ģeopolitiskā situācija, atgriešanās dzimtenē joprojām ir apzināts un personisks solis. Ik dienu saņemu ziņas no cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā un meklē atbalstu, lai šo procesu īstenotu. Mans uzdevums ir palīdzēt šo ceļu padarīt skaidrāku – uzklausīt, saprast vajadzības un kopā atrast piemērotākos risinājumus katrai ģimenei,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona reģionālā remigrācijas koordinatore Agnese Berģe.
2026. gada pirmajā ceturksnī remigrācijas koordinatores darbs Kurzemē bija vērsts gan uz individuālu atbalstu cilvēkiem, kuri plāno atgriezties Latvijā, gan uz sadarbības stiprināšanu ar pašvaldībām un diasporas organizācijām. No 20. līdz 22. martam Vejlē, Dānijā, norisinājās pasākums “Teātra Dienas 2026”, kurā ar Latviešu–dāņu biedrības atbalstu piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore. Tikšanās laikā ar diasporas pārstāvjiem tika sniegta informācija par atgriešanās iespējām Kurzemē, kā arī pārrunāti praktiski jautājumi, kas saistīti ar dzīves uzsākšanu Latvijā.
Papildus individuālajam darbam turpinās arī sabiedrības informēšana. Šajā ceturksnī turpināta sērija “Cilvēkstāsti”, kurā iespējams iepazīt remigrantu pieredzi par atgriešanos Kurzemē, sniedzot praktisku ieskatu šajā procesā no katra cilvēka skatupunkta. Vienā no jaunākajām sērijām iepazīstinām ar kurzemnieku Deividu Stasjuli, kurš kopā ar sievu Despinu no Grieķijas izvēlējās dzīvi Kurzemes laukos, savā digitālajā saturā atklājot Latvijas lauku vidi, tās vienkāršību un autentiskumu.
“Šādi stāsti iedvesmo gan tos, kuri jau dzīvo Latvijā, gan tos, kuri vēl tikai apsver atgriešanos. Cilvēki dodas prom, lai iegūtu pieredzi, taču nereti saglabājas doma par mājām. Bieži, sastopot latviešus ārvalstīs, izskan viena doma – es gribu mājās. Katrs cilvēks, kurš atgriežas, līdzi atved savu pieredzi, zināšanas un vēlmi veidot labāku nākotni sev, savai ģimenei un arī mūsu Kurzemei,” norāda A. Berģe.
Arī šogad Kurzemē no ārvalstīm turpinās atgriezties cilvēki, kuri vēlas veidot savu un savas ģimenes nākotni Latvijā. Tāpēc reģionālās remigrācijas koordinatore Kurzemē turpinās nodrošināt individuālu atbalstu cilvēkiem, kuri apsver atgriešanos Latvijā, iedrošinot, sniedzot individuālas konsultācijas un palīdzību praktisku jautājumu risināšanā.
Par remigrācijas koordinatoru darbu:
Ja jums ir jautājumi vai nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru. Pēc jūsu vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām un citām valsts iestādēm, koordinators izstrādās individuālu piedāvājumu.
Plašāka informācija par remigrācijas koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem pieejama tīmekļa vietnē www.paps.lv. Lai uzzinātu vairāk par remigrāciju Kurzemē, aicinām apmeklēt Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapu www.kurzemesregions.lv/remigracija un sekot Facebook lapai “Atgriežos Kurzemē”.
Par Kurzemes plānošanas reģionu
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv
