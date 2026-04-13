Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 13. aprīļa līdz 19. aprīlim?
Šķirstot šīs nedēļas kultūrpiedāvājumu, manas uzmanības centrā iekļuva trīs notikumi, kurus papētīju detalizētāk un nolēmu, ka būtu interesanti tos klātienē redzēt un dzirdēt.
Līdz 3. maijam Mākslas muzeja "Rīgas Birža" Boses zālē skatāma starptautiska izstāde "Mākslinieciskais intelekts", kas pievēršas senču zināšanu, amatniecības un laikmetīgā dizaina mijiedarbei, meklējot ilgtspējīgas nākotnes iespējas modes un tekstila nozarē. Ekspozīcija Rīgā ir viena no pieturām projekta Eiropas tūrē, un to varēs apmeklēt kopā ar muzeja Lielajā zālē skatāmo izstādi "Sniegs kūst. Japānas māksla", kuru jau vairākkārt esmu kultūrpieturās minējusi. Izstāde tapusi starptautiskas pētniecības rezidenču programmas rezultātā, ko Osakas pasaules izstādes ietvaros īstenoja organizācija KNOTTO sadarbībā ar Eiropas Savienības paviljonu "Expo 2025" Osakā.
Atklātā konkursā tika izvēlēti pieci mākslinieki, dizaineri un amatnieki no dažādām Eiropas valstīm – Nīderlandes, Austrijas, Latvijas, Bulgārijas un Armēnijas –, kuri vienu mēnesi Japānā strādāja ar japāņu amatniekiem, veidojot kopīgus pētnieciskus projektus, kas sakņoti atšķirīgās kultūras pieredzēs. Katrs no šiem projektiem izgaismo atšķirīgu pieeju amatniecībai – no zīda aušanas līdz ikebanai, no sociāli atbildīgas ražošanas līdz materiālu transformācijai. Vienlaikus tie visi apliecina, ka amatniecība nav tikai pagātnes mantojums, bet reizē dzīva, mainīga un laikmetīga prakse, kas spēj veidot jaunus dialogus starp kultūrām, paaudzēm un domāšanas veidiem.
Intriģējošs piedāvājums izskan arī no Latvijas Radio Bigbenda, ļoti krāsains plakāts, tāds saulaini pozitīvs un satura kods arī šķiet pievilcīgs - meitene un viņas ģitāra” jeb “A girl and her guitar” – tā sauc 1960. gadā izdoto amerikāņu džeza ģitāristes Mērijas Osbornas (Mary Osborne) ierakstu. Džeza ģitāra – gan solo, gan bigbenda sastāvā – ir tradicionāli bijis mūziķu-vīriešu instruments, taču 20. gadsimtā uz skatuves kāpušas arī vairākas zināmas (galvenokārt amerikāņu) džeza ģitāristes, kā Mērija Osborna (Mary Osborne), Emīlija Remlere (Emily Remler) un Mērija Halvorsone (Mary Halvorson). Uz skatuves šīs mākslinieces godināt kāps nule kā Lielajai Mūzikas balvai nominētā latviešu džeza ģitāriste Ella Zīriņa un spilgtā britu džeza ģitāriste un dziedātāja Rouzija Fratere-Teilora (Rosie Frater-Taylor).
Koncertpropgrammas ideju veido britu saksofonists un aranžētājs, diriģents Fils Medovs (Phil Meadows), kurš strādā ar “Metropole Orkest”, BBC koncertorķestri un dažādu žanru mūziķiem, – viņa specialitāte ir starpžanru mūzikas projektu radīšana. Koncertprogrammā būs dzirdamas Ellas Zīriņas un Rouzijas Frateres-Teiloras oriģinālkompozīcijas pavisam jaunos Fila Medova aranžējumos. “Amerikas džeza vakars” Spīķeru koncertzālē – koncertu sērija fokusējas uz džeza mūzikas dzimteni ASV, izceļot šī žanra, īpaši bigbendu mūzikas, leģendas. “Amerikas džeza vakars. Meitenes un ģitāras” izskanēs 16. aprīlī septiņos vakarā Spīķeru koncertzālē.
Pilnīgam pretstatam mani ieinteresēja arī no Cēsīm sūtītais vēstījums, tur piektdien, 17. aprīlī, plkst. 19.30 koncertzālē “Cēsis” norisināsies īpašs koncerts unikālajā koncertsērijā “Ambiente skatuve”. Uz skatuves, kas šoreiz tiks izvietota lielās zāles centrā, kāps starptautiski atzītais itāļu komponists, pianists un multiinstrumentālists Federiko Albanēze. Īsi pirms ierašanās Latvijā viņš koncertēs Oslo un Helsinkos. Federiko Albanēze ir viens no spilgtākajiem mūsdienu instrumentālās mūzikas māksliniekiem, kura daiļrade apvieno laikmetīgo klasiku, ambiento elektroniku un popmūzikas estētiku. Viņa kinematogrāfiskie skaņdarbi izceļas ar meditatīvu, gaisīgu skanējumu un spēj klausītājus aizvest emocionālā un introspektīvā ceļojumā. Cēsu koncertā mākslinieks uzstāsies solo, radot daudzslāņainu skaņu pasauli, kurā savijas klavieres, stīgu instrumentu tembri, smalka perkusija un īpaši nozīmīgais klusums starp notīm. Programmā iekļauti tādi darbi kā “A Story Yet To Be Told” un “The Prince and the Emperor”.
Koncerts notiek mūziķa jaunākā albuma “Blackbirds and the Sun of October” tūres ietvaros. Šis albums izdots prestižajā izdevniecībā “Mercury KX” un turpina Federiko raksturīgo muzikālo rokrakstu, paplašinot to ar bagātīgākām elektroniskām tekstūrām un stāstošu, kinomākslai pietuvinātu skanējumu. Papildus koncertdarbībai Federiko Albanēze komponējis mūziku arī filmām, televīzijai, baletam un modes projektiem, apliecinot savu daudzpusību un spēju darboties dažādos mākslas laukos. Noskatījos dažus video, ar vienu te varētu padalīties, lai varbūt veidojas koncerta pirmsgarša.
Lai spilgti kultūrnospiedumi mums visiem arī šajā nedēļā!