Ostapenko WTA rangā nokrīt uz ceturtā desmita beigām
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā atkāpusies par divām vietām un ierindojas 38. pozīcijā.
Aizvadītajā nedēļā Ostapenko turnīros nespēlēja un kortā nedosies arī šīs nedēļas turnīros. Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja zaudējusi vienu pozīciju un ir 103. vietā, bet karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova savu pozīciju nav mainījusi (284.). Vēl Beatrisei Zeltiņai ir kritums par trīs vietām (529.), Adelīna Lačinova piedzīvojusi kritumu uzreiz par 60 pozīcijām (652.), bet Sabīne Rutlauka veikusi kāpumu par vēl trīs vietām un rangā ieņem 743. pozīciju, kas ir viņas karjeras rekords. Kamilla Bartone atkāpusies par astoņām vietām (808.), turpretī Diāna Marcinkēviča pakāpusies par astoņām pozīcijām (825.), bet astoņas ailītes zemāk ir Elza Tomase (878.). Vēl Daniela Vismane zaudējusi trīs pozīcijas (1115.), bet Daniela Dārta Feldmane atkāpusies par vienu ailīti (1296.).
Ranga pirmo vietu saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina un poliete Iga Švjonteka. Ceturtā ir ASV tenisiste Džesika Pegula, uz piekto vietu no sestās pakāpusies krieviete Mirra Andrejeva, kura apsteigusi amerikānieti Amandu Aņisimovu, aiz kuras ir vēl viena ASV pārstāve Korija Gofa. Astotā ir ukrainiete Eļina Svitoļina, devīto vietu ieņem kanādiete Viktorija Mboko, bet labāko desmitnieku noslēdz čehiete Karolīna Muhova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabā desmito vietu, Semeņistaja atkāpusies par vienu pozīciju (169.), vienu ailīti zemāk ir arī Zeltiņa (419.), par četrām pakāpusies Sevastova (504.), bet astoņas vietas augstāk ir Tomase (560.). Rangā ārpus labāko sešsimtnieka ir vēl desmit Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.
Savukārt Roberts Štrombahs jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā atguvis vienu pozīciju un ir 457. vietā. Aizvadītajā nedēļā Štrombahs piedalījās Deivisa kausa izcīņā, kur ATP ranga punkti netiek piešķirti.
Tikmēr patlaban diskvalificētais Kārlis Ozoliņš pakāpies par četrām pozīcijām un ieņem 617. vietu, Rihards Neimanis atkāpies par četrām ailītēm (dalīta 1628.), Mārtiņš Rocēns zaudējis 23 pozīcijas (dalīta 1763.), bet Artūrs Žagars pakāpies par 72 vietām (dalīta 1892.).
Ranga līderpozīcijā ir itālis Janiks Siners, kuram seko spānis Karloss Alkarass un Aleksandrs Zverevs no Vācijas, bet ceturtais ir kanādietis Fēlikss Ožjē-Aliasims. Piektais joprojām ir amerikānis Bens Šeltons, sesto vietu ieņem austrālietis Alekss de Minors, uz septīto pozīciju pakāpies krievs Daniils Medvedevs, kurš apsteidzis serbu Novāku Džokoviču, devītais ir amerikānis Teilors Frics, kamēr labāko desmitnieku noslēdz Flavio Kobolli no Itālijas.
Dubultspēļu rangā Štrombahs ir pakāpies par divām pozīcijām un ieņem 269. vietu, kas ir viņa karjeras rekords. Tikmēr par 12 vietām atkāpies Ozoliņš (559.), trīs vietas atguvis Žagars (dalīta 1235.), bet Rocēns atkāpies par 18 pozīcijām (dalīta 2368.).