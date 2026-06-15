Ghetto Football un Rīgas osta turpina attīstīt ielu sportu Bolderājā
17. jūnijā Bolderājā, Rīgas 33. vidusskolas sporta laukumā, norisināsies Ghetto Football turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu jau trešo gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Paredzams, ka šogad komandu skaits varētu pārsniegt 100 komandas, padarot šo par līdz šim lielāko Ghetto Football posmu Bolderājā. Pasākumā paredzētas aktivitātes arī tiem, kuri futbolu nespēlē: Rīgas ostas “Kuģa tauvošanas” izaicinājums, konkursi un balvas, kā arī Resiliences centra “Mobilais buss” aktivitātes.
Tradīcija organizēt Ghetto Games pasākumus ārpus Grīziņkalna aizsākās 2024. gadā, kad Rīgas osta kļuva par vienu no pirmajiem partneriem, kas palīdzēja ielu sportu nogādāt tuvāk jauniešiem viņu dzīvesvietās. Idejas pamatā ir pārliecība, ka ne visiem bērniem un jauniešiem ir vienlīdzīgas iespējas regulāri nokļūt uz aktivitātēm pilsētas centrā, tāpēc sportam ir jānonāk tur, kur dzīvo paši jaunieši.
Sadarbības rezultāti apliecina, ka šāda pieeja ir veiksmīga. Ja pirmajā gadā Bolderājas posmā piedalījās 64 komandas, tad pagājušajā gadā jau 89 komandas. Īpaši būtisks ir vietējo komandu pieaugums – ja 2024. gadā piedalījās astoņas Bolderājas komandas, tad pērn to skaits pieauga trīs reizes.
Ghetto Football un Rīgas osta turpina attīstīt ielu sportu Bolderājā
„Mēs bieži runājam par to, cik svarīgi ir radīt jauniešiem iespējas, taču iespējas ir jānogādā arī līdz vietai, kur viņi dzīvo. Bolderājas posms ir lielisks piemērs tam, kā sports var kļūt pieejamāks, palīdzēt jauniešiem satikt domubiedrus, atrast savu aizraušanos un kļūt par daļu no lielākas kopienas. Mēs redzam, ka daudzi jaunieši pēc pirmās pieredzes Bolderājā turpina piedalīties arī citos Ghetto Football posmos, un tas ir lielākais apliecinājums šī projekta vērtībai,” stāsta Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
Rīgas osta jau ilgstoši īsteno iniciatīvas, kas vērstas uz ostai pieguļošo apkaimju attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem.
„Rīgas ostai ir svarīgi, lai mūsu kaimiņu apkaimēs būtu ne tikai sakārtota vide dzīvošanai, bet arī vieta, kur bērniem un jauniešiem ir iespējas augt, attīstīties un pavadīt laiku jēgpilni. Ghetto Football Bolderājā ir lielisks piemērs tam, kā ar sporta palīdzību iespējams stiprināt vietējo kopienu, veicināt aktīvu dzīvesveidu un radīt jauniešiem vidi, kur satikt draugus, attīstīt raksturu un iegūt pārliecību par saviem spēkiem. Priecājamies redzēt, ka šī iniciatīva ar katru gadu pulcē arvien vairāk dalībnieku un kļūst par nozīmīgu notikumu Bolderājas iedzīvotājiem,” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
No plkst. 17.00 pasākuma teritorijā darbosies Resiliences centra “Mobilais buss”, kur bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties dažādās izzinošās, attīstošās un aizraujošās aktivitātēs visas pasākuma norises laikā. Papildus futbola turnīram pasākuma apmeklētājus sagaidīs dažādas aktivitātes, konkursi un balvas. Viena no aizraujošākajām aktivitātēm būs „Kuģa tauvošana” jeb virves vilkšana divās vecuma grupās, kur dalībnieki sacentīsies par īpašām Rīgas ostas sarūpētām balvām.
Ghetto Football Bolderāja norisināsies 17. jūnijā Rīgas 33. vidusskolas sporta laukumā. U12/U14/U16 reģistrācijas sākums 14:00, turnīra sākums 15:00.
17+/Lady reģistrācijas sākums 17:00, turnīra sākums 18:00.
Dalība pasākumā visiem interesentiem ir bez maksas, Bolderājas komandām dalība futbola turnīrā arī bez maksas.