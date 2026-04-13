Meklē darbu? 15. aprīlī notiks vakanču gadatirgus Liepājā un Siguldā
15. aprīlī Liepājā un Siguldā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīkos vakanču gadatirgus, lai reģiona darba devēji un darba meklētāji varētu satikties vienuviet un klātienē pārrunāt ar darba attiecību uzsākšanu saistītus jautājumus. Apmeklējums - bez maksas! Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda Plus projekta “Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana” ietvaros.
Liepājā reģionālais vakanču gadatirgus norisināsies no plkst. 12.00 līdz 15.00 NVA Liepājas filiāles telpās, Graudu ielā 50. Pasākumā piedalīsies uzņēmumi Baltu Koks, Caljan, Driāda Prim, Jensen Metal, K.Koks, RT metāls, Syfud, Yokohama TWS Latvia un citi. Darbs tiks piedāvāts tādās profesijās kā, piemēram, datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu operators, koka izstrādājumu komplektētājs, kokzāģētavas operators, konstruktors, lentzāģa operators, lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG), metāla izstrādājumu montētājs, metāla liekšanas iekārtas operators, metālapstrādes iekārtu mehāniķis, metālmateriālu metinātājs, pārtikas un dzērienu tehnologs, pārtikas un dzērienu tehnologa palīgs, pārtikas produktu ražošanas operators, produkcijas kontrolieris, rūpniecisko iekārtu mehāniķis, šķirotājs (roku darba), uzskaitvedis, nekustamā īpašuma speciālists u.c.
Vakanču gadatirgū darbosies NVA Liepājas filiāles stends, kur interesentiem būs pieejama plaša informācija gan par aktuālajiem darba piedāvājumiem Liepājā un Dienvidkurzemes novadā, gan par NVA sniegto atbalstu – pakalpojumiem darba meklētājiem, mācību iespējām, EURES un karjeras konsultācijām.
Savukārt Siguldā 15. aprīlī NVA reģionālais vakanču gadatirgus darbosies no plkst. 13.00 līdz 16.00 Siguldas pagasta kultūras namā, Zinātnes ielā 7B. Vakanču gadatirgū Siguldā darbiniekus meklēs darba devēji Conexus Baltic Grid, Kvist, Nacionālie bruņotie spēki, Piedzīvojumu parks Tarzāns, Raganas ķēkis, Rimi Latvia, Siguldas pašvaldība, Siguldas slimnīca, Siguldas Zoo, Turaidas muzejrezervāts, Vita Mārkets, VTU Valmiera. Darba meklētājiem tiks piedāvāts darbs tādās profesijās kā apkopējs, autobusa vadītājs, automobiļa vadītājs, bāriņtiesas loceklis, izglītības darba speciālists, izglītības un skolu psihologs, kokapstrādes iekārtu operators, kopienas sociālais darbinieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, pavārs, remontstrādnieks, tirdzniecības zāles darbinieks u.c. Vairāki darba devēji Siguldā piedāvās darba iespējas skolēniem vasaras brīvlaikā.
Arī reģionālajā vakanču gadatirgū Siguldā NVA speciālisti konsultēs interesentus karjeras plānošanas, darba meklēšanas un darba mobilitātes jautājumos, kā arī informēs par darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju apguves un pilnveides iespējām.
NVA reģionālie vakanču gadatirgi ir iespēja darba devējiem satikt potenciālos darbiniekus, savukārt darba meklētājiem – uzzināt par sezonas un pastāvīgā darba iespējām dažādās nozarēs. Lai sarunas ar darba devējiem un darba intervijas būtu veiksmīgākas, darba meklētāji aicināti līdzi ņemt savu CV.
Bezdarbnieka statusā NVA reģistrētie klienti, darba attiecības nodibinot uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz 92 dienas, bezdarbnieka statusu varēs saglabāt, ja par darba attiecību uzsākšanu vienas darbadienas laikā informēs NVA.