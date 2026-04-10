Aprīļa beigās koncertzālē "Latvija" uzstāsies Kopenhāgenas Karaliskais zēnu koris
Ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 19.00 koncertzālē “Latvija” koncertu sniegs starptautiski augstu novērtētais Kopenhāgenas Karaliskais zēnu koris diriģenta Karstena Zeijera-Hansena (Carsten Seyer-Hansen) vadībā. Kā īpašais viesis koncertā piedalīsies dāņu akordeona virtuozs Bjarke Mogensens (Bjarke Mogensen).
Koncertā Ventspilī koris izpildīs ikoniskos Bendžamina Britena skaņdarbus “Te Deum” un “Rejoice in the Lamb”, Antona Bruknera “Locus iste”, kā arī ziemeļvalstu komponistu skaņdarbus.
Kopenhāgenas Karaliskais zēnu koris 2024./2025. gada sezonā nosvinēja savu 100. jubileju. Tas iemantojis starptautisku atzinību, viesturnejās apceļojot lielāko daļu pasaules. Koris galvenokārt izpilda klasisko mūziku, kas rakstīta tieši zēnu un vīru balsīm. Tā vērienīgā darbība un augstais mākslinieciskais līmenis piesaistījis tādus viesdiriģentus kā Bendžamins Britens (Benjamin Britten), Rafaels Kubeliks (Raphael Kubelik), sers Endrū Deivīzs (Sir Andrew Davies) un Pols Makkrīšs (Paul McCreesh). Turklāt izcili skandināvu komponisti Pols Ruderss (Poul Ruders), Pērs Nergords (Per Nørgård), Knuts Nīsteds (Knut Nysted) un Svens Dāvids Sandstrems (Sven-David Sandström) radījuši darbus, kas veltīti tieši šim korim.
Kora patrons ir Viņa Augstība karalis Frederiks X, tādēļ koris uzstājas arī īpašos Dānijas karaliskā nama pasākumos, tajā skaitā, pavadot karalisko ģimeni oficiālās valsts vizītēs ārzemēs.
Diriģents Karstens Zeijers-Hansens kopš 2020. gada ir Kopenhāgenas Karaliskā zēnu kora mākslinieciskais vadītājs, bet pirms tam 25 gadus bija viena no centrālajām figūrām Dānijas otrās lielākās pilsētas Orhūsas mūzikas dzīvē. Zeijers-Hansens guvis plašu atzinību, atskaņojot visus J. S. Baha darbus kopā ar Orhūsas Baha biedrību, viņš regulāri ir viesdiriģents Dānijas Radio vokālajā ansamblī un veido arī dažādus džeza projektus. Diriģents saņēmis vairākus prestižus apbalvojumus, tostarp Vācijas skaņuplašu kritiķu balvu, savukārt viņa jaunākais albums Song & Wind ieguvis Dānijas džeza mūzikas balvu par labāko džeza kompozīcija.
Akordeonists Bjarke Mogensens agri iemantoja starptautisku atzinību kā daudzpusīgs mūziķis, kurš vienādi labi jūtas dažādos stilos un šobrīd ir augsti pieprasīts solists klasiskās mūzikas pasaulē. Mūziķis sadarbojies ar daudziem pasaulslaveniem kolektīviem, piemēram, Slovākijas Valsts filharmonijas orķestri, Tiroles Simfonisko orķestri, Dānijas Nacionālo simfonisko orķestri, Prāgas Radio kori, Kairas Simfonisko orķestri, Kremerata Baltica un citiem.
Kopenhāgenas Karaliskā zēnu kora viesošanos Ventspilī organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstu.