Uzulnieks labklājības ministra amatā līdz vēlēšanām kā prioritāti izvirza bāzes pensiju ieviešanu
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS), kurš saglabā amatu jaunajā valdībā, līdz vēlēšanām noteikti vēlas ieviest bāzes pensijas, lai jau no oktobra varētu nodrošināt papildu piemaksas senioriem vecumā virs 85 gadiem, sacīja politiķis.
Uzulnieks norādīja, ka apņemas darīt visu, lai nākamā gada budžetā panāktu arī papildu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Pēc ministra teiktā, atbalstā īpašs uzsvars liekams uz ģimenēm ar vienu un diviem bērniem, palielinot ģimenes valsts pabalstu par vienu un diviem bērniem. Ministrs sacīja, ka vēlētos šos pabalstus dubultot.
Tāpat viņš akcentēja nepieciešamību stiprināt atbalstu vientuļajiem jeb solo vecākiem, kuri bērnus audzina vieni, jo šīs ģimenes ir pakļautas nabadzības riskam.
Runājot par ilgāka termiņa darbiem, Uzulnieks norādīja, ka gadījumā, ja viņam būs iespēja labklājības ministra amatā strādāt arī nākamos četrus gadus, viens no būtiskākajiem uzdevumiem būtu arī pilnīga invaliditātes politikas pārstrādāšana.
Uzulnieks sacīja, ka darbi, kas jāizdara turpmāko četru mēnešu laikā, ir skaidri, un tikpat skaidri ir arī ilgtermiņa darāmie darbi, ja viņam būs iespēja strādāt arī vēl nākamos četrus gadus.
Jautāts, vai līdz ar darba turpināšanu amatā gaidāmas izmaiņas ministra biroja sastāvā, viņš atbildēja, ka izmaiņu nebūs. "Man ir ļoti spēcīgs birojs, un labus cilvēkus nevajag mainīt," sacīja Uzulnieks.
Savukārt, vaicāts par darbam Ministru kabinetā nepieciešamo pielaidi valsts noslēpumam, Uzulnieks pauda pārliecību, ka šajā jautājumā sarežģījumiem nevajadzētu rasties. Viņš sacīja, ka neesot darījis neko tādu, kas varētu radīt šķēršļus pielaides turpmākai saņemšanai.
Jau vēstīts, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis "Apvienotā saraksta" (AS) politiķim Andrim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Jaunā vienotība" (JV). Plānots, ka Saeima par jauno valdību lems šīs nedēļas ceturtdienā.
Kulberga pārstāvētais AS finanšu ministra amatam virza Māri Kučinski, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.
No JV jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru - līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
NA vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus attiecīgi virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.
No ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.