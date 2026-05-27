Siguldas novadā godināti 2025. gada otrajā pusgadā dzimušie bērni
Siguldā suminātas 2025. gada otrajā pusgadā dzimušo bērnu ģimenes, pasniedzot goda medaļas “Esmu dzimis Siguldas novadā 2025” un godinot 87 klātesošās ģimenes no kopumā 142 jaundzimušajiem. Ģimenes, kas medaļu nesaņēma pasākumā, aicinātas pieteikties līdz 30. jūnijam e.sigulda.lv; nākamais godināšanas pasākums notiks 2026. gada augustā.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, 2025. gada otrajā pusgadā Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 142 jaundzimušie – 71 zēni un 71 meitene. Populārākie vārdi otrajā pusgadā dzimušajiem puisīšiem ir Artūrs, Augusts, Gustavs, Jānis, bet meitenītēm – Amēlija, Elza, Olīvija un Sāra. Savukārt interesantākie vārdi ir Jūnijs, Kaido, Nataniels, Mukunda, Freija, Sanna, Teika, Zaia. Saskaņā ar Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem, pirmais bērniņš ienācis 49 ģimenēs, otrais bērniņš piedzimis 66 ģimenēs, trešais – 21 ģimenē, ceturtais – 3 ģimenēs, piektais divās ģimenēs un vienā ģimenē mazulis ienācis kā sestais bērniņš.
“Katrs smaids un labā doma dara mūs stiprākus, veidojot Siguldas novada kopīgo stāstu. Mīļās ģimenes, lai medaļa “Esmu dzimis Siguldas novadā” vienmēr atgādina par jūsu piederību mūsu kopienai. Lai mazajiem novadniekiem spēks un veselība ikvienam jaunam atklājumam,” novēl Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.
Tās ģimenes, kuras pasākuma laikā nevarēja saņemt medaļu “Esmu dzimis Siguldas novadā”, aicinātas līdz 30. jūnijam aizpildīt elektronisko pieteikumu pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts elektroniskā pieteikuma aizpildīšanai, aicinātas vērsties klātienē kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem. Goda medaļu izsniegšana notiks līdz 30. jūlijam. Medaļas var saņemt tās ģimenes, kurās vismaz viens no vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Siguldas novadā, kā arī jaundzimušajam līdz pasākuma norises dienai pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā. Plašāka informācija par medaļu saņemšanu pieejama Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru 66924791.
Nākamā pasākuma norise, kurā tiks godināti 2026. gada pirmajā pusgadā dzimušie, paredzēta 2026. gada augustā. Pieteikšanās pasākumam un medaļas saņemšanai ir brīvprātīga, vecākiem pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas iesniedzot elektronisko pieteikumu pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv līdz šī gada 31. jūlijam. Ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts elektroniskā pieteikuma aizpildīšanai, aicinātas vērsties klātienē kādā no Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.
Nedēļas laikā pēc godināšanas pasākuma katra ģimene savā norādītajā e‑pasta adresē saņems visas pasākuma laikā uzņemtās bildes.