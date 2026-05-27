Latvijas hokeja izlases līderi starp pašiem rezultatīvākajiem pasaules čempionātā
Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rūdolfs Balcers un Deniss Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta (PČ) rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā, liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika.
Vilmanis septiņās spēlēs iekrājis četrus gūtus vārtus un septiņas rezultatīvas piespēles un atrodas ceturtajā pozīcijā starp rezultatīvākajiem spēlētajiem, Balcers ar desmit (7+3) punktiem ir sestais, bet Smirnovs ar deviņiem (3+6) punktiem ieņem dalītu desmito vietu. Pēc septiņām pamatturnīra cīņā rezultatīvākais ar četriem precīziem metieniem un deviņiem gūtiem vārtiem ir Šveices uzbrucējs Svens Andrigeto.
Tāpat Balcers ar septiņiem gūtiem vārtiem ir labākais vārtu guvējs pamatturnīrā. Ar pieciem precīziem metieniem dalītā otrajā vietā ir septiņi spēlētāji. Savukārt Vilmanis ar septiņām rezultatīvām piespēlēm un Smirnovs ar sešām ieņem attiecīgi dalītu piekto un dalītu astoto vietu starp labākajiem piespēlētājiem.
Vilmanis arī ar caurmērā uz ledus pavadītām 23 minūtēm un 24 sekundēm ir uzbrucējs ar lielāko spēlēs laiku, bet starp visiem spēlētājiem viņš iekrājis vidēji ceturto lielāko spēles laiku.
Vēl Kristers Gudļevskis ar katrā mačā vidēji atvairīja 94,48% metienu un caurmērā ielaistiem 1,51 vārtiem ir trešais labākais starp vārtsargiem, kā arī viens no trīs vārtsargiem, kuriem pamatturnīrā izdevies aizvadīt divas "sausās" spēles.
Komandu statistikā latvieši ar astoņiem gūtiem vārtiem vairākumā jeb realizētiem 34,78% pārsvaru kopā ar Somiju un Šveici ir dalītā otrajā vietā starp labākajām komandām vairākumā. Pirmā ar izmantotiem 35% vairākumu ir ASV.
Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā un ceturtdaļfinālā cīnīsies ar Norvēģiju. Vēl ceturtdaļfinālā Somija spēles ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu un Šveice tiksies ar Zviedriju.