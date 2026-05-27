VIDEO: pašmāju slavenības sajūsmina ekskluzīvs ķemertiņš Smiltenes pusē
Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" speciālizlaidumā, kurā slavenības apskata Vidzemes pērles, uzmanības centrā nonākušas kādas visnotaļ savdabīgas un unikālas labierīcības.
Ceļotāju grupas – aktiera Kristiana Kareļina, šovmeņa Felipes Gabriela, grāmatu autores Montas Klintsones un pavāres Vanesas Rufino - maršruts vijas cauri Smiltenes apkārtnei, kur viņi piestāj pie kāda radoša meistara. Šī entuziasta mājas pagalmā atrodas neparasta biokomposta tualete, kas piesaistījusi pat dizaina mediju uzmanību un pamatīgi pārsteigusi raidījuma dalībniekus.
Neskaitot šo labierīcību ēku, saimnieks nodarbojas arī ar unikālu ūdensvelosipēdu veidošanu – šie braucamrīki apvieno laivas un divriteņa funkcijas, ļaujot pārvietoties gan pa sauszemi, gan peldēt pa ūdenstilpnēm. Šāds izgudrojums pasaulē ir vienīgais eksemplārs. Tomēr pirms iepazīšanās ar amfībiju ceļotāju skatiem paveras neparastais mazmājiņas projekts. Autors viesiem atklāj savu ieceri: "Ar ko mēs kļuvām diezgan slaveni dizainu žurnālos, ir šis kaku templis jeb komposta tualete ar skatu. "Kaku templis" ar skatu!" Raidījuma dalībniekus sajūsmina būves inovatīvais risinājums. Komfortam uzstādīts putuplasta poda vāks, kas novērš nepatīkamo aukstuma sajūtu sēdēšanas laikā, bet logi nodrošina ainavisku skatu uz tuvējo ūdeni. Ja nepieciešams privātums, logus var aizsegt ar telpā esošajiem aizkariem. Īpašnieks skaidro, kā šī sistēma funkcionē: "Tā kaka kompostējās, nu, pa lielam, auglīgā zemē. To zemi, savukārt, kad mēs pieliekam trepītes, uzliekam augšā uz jumta – tātad tur mums aug puķes. Nevis vienkārši puķes, bet smaržīgas puķes, piemēram, lavandas. Tad, kad mēs apsēžamies un to darām, šeit ir ventilators, kas lavandas smaržas no augšas iepūš sejā! Tas nozīmē, ka tavas kakas vienkārši smaržo pēc lavandām." Svaigu ziedu dvesmu telpā ienes iebūvētā ventilācijas sistēma, un uz sienas novietota pamācība ar ilustrācijām, kas paskaidro visu procesu. Kristians Kareļins nespēj slēpt sajūsmu par redzēto arhitektūras brīnumu: "Šis ir perfekti! Šis ir labais!"
Tualetes iekšpusē blakus podam atrodas kaste ar zemes un mulčas maisījumu, ko pēc procesa pabeigšanas uzber ar speciālu kausu. Šāda darbība paātrina sadalīšanos, pārvēršot visu noderīgā kompostā turpmākai izmantošanai dārzā. Vēlāk savos iespaidos dalās arī Felipe: "Tā tualete bija ļoti patīkama, jā! Jo es esmu tāds cilvēks, kas patērē daudz laika dzīvē tualetē." Interesanti, ka Monta Klintsone, pati nezinot par šādu pieturpunktu, bija paņēmusi līdzi ideāli piemērotu dāvanu. Tā kā viņa ar vīru ir sarakstījusi grāmatu "Kaku stāsti", viņa nolēma šo izdevumu uzdāvināt mājas saimniekam, atzīstot, ka šī neplānotā tikšanās izvērtusies par vislabāko vietu un laiku grāmatas pasniegšanai.