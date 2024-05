Ko īsti svinam 1. maijā? Šī diena ir īsts „svētku jūklis”

1920. gada 1. maijs bija nozīmīgs ne tikai ar to, ka Latvijas politikā uzsāka jaunu laika skaitīšanu, bet to piedzīvoja arī visa Latvijas zeme, neatkarībā no politiskās un reliģiskās pārliecības. 1920. gadā 1. maijā pirmais, ko latvieši darīja, bija nevis interesēties, kas notiek Jēkaba ielas namā, bet gan pārgrozīt savus sienas un kabatas pulksteņus.