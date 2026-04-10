Valmieras novadā būvē Skaņākalna Dabas parka apmeklētāju centru
Valmieras novada Skaņākalna Dabas parka ieejas zonā apmeklētāju ērtībai tiek būvēts jauns apmeklētāju centrs. Tā izveide nodrošinās iespēju parka viesiem saņemt plašāku informāciju par parku, tā apskates objektiem, dabas vērtībām, vietām un maršrutiem, kā arī palīdzēs labāk orientēties teritorijā un plānot savu apmeklējumu arī citviet Valmieras novadā.
Jaunbūvē paredzēta apmeklētāju centra ēka ar gatavas konstrukcijas tualetes moduli, nojumi atkritumu konteineriem un segtu terasi. Lai būvniecība noritētu efektīvi, īsākā laikā un ar mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, izvēlēts moduļu tipa būves risinājums.
Šobrīd tiek sagatavots būvlaukums un izbūvēti ēkas pamati, kā arī ierīkots artēziskais urbums ūdensapgādes nodrošināšanai. Tiks izbūvēta kanalizācijas sistēma ar pieslēgumu pie esošajiem pilsētas tīkliem. Šajā projektā paredzēta arī lietus ūdens savākšana un atkārtota izmantošana sanitāro telpu vajadzībām, veicinot resursu taupīšanu.
Ēkas ārējā apdare veidota no divu veidu vertikāla, retināta brusu apšuvuma, kas harmoniski iekļausies dabas parka ainavā. Paredzēts siltināts vienslīpju jumts, kas ziemeļu pusē tiek pagarināts, izveidojot segtu terasi. Tas nodrošinās iespēju parka apmeklētājiem patverties no lietus, sniega un saules, kā arī izmantot šo zonu īslaicīgai atpūtai vai informācijas iegūšanai.
Izvēlētais tehniskais risinājums, materiāli un krāsu toņi saskan ar Skaņākalna Dabas parka attīstības koncepciju un dabas teritorijas raksturu. Ēkas novietojums izvēlēts tā, lai organiski iekļautos esošajā ainavā un piekļautos esošajam meža ceļam, vienlaikus saglabājot labu redzamību parka apmeklētājiem. Apmeklētāju centrs atradīsies parka taku sākumā, pie stāvlaukuma, nodrošinot ērtu piekļuvi.
Tikmēr parka apmeklētāji laipni aicināti iegriezties esošajā apmeklētāju pieņemšanas guļbaļķu namiņā, kurš atsāks darbu maija sākumā. Plašāka informācija par namiņa darba laikiem un Skaņākalna Dabas parka apmeklējuma ieejas maksām pieejama vortālā.
Skaņākalna Dabas parks ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Valmieras novadā, kur apmeklētāji var izstaigāt aptuveni trīs kilometrus garu taku (vienā virzienā) gar Salacas senleju, vērojot smilšakmens klintis, alas, avotus un priežu mežaudzes, kā arī iepazīt tādus populārus apskates objektus kā Skaņaiskalnu, Neļķu klintis un Velna alu.
Aizvadītā gada aktīvajā tūrisma sezonā no 1. maija līdz 31. oktobrim apmeklētāju apkalpošanas centra darba laikā teritorijas apmeklētāju skaits ir 6 081, no kuriem 5 315 bija no Latvijas. Lielākais īpatsvars no ārvalstu apmeklētājiem bija no Igaunijas (487), Vācijas (65) un Somijas (17).
Jaunajā centrā plānots veidot arī jaunas iespējas iepazīt dabas vērtības, tostarp putnus un to dziesmas, izmantojot izzinošus materiālus un interaktīvus elementus. Tas veicinās izglītojošu un izzinošu pieredzi ģimenēm ar bērniem, skolēnu grupām un individuāliem apmeklētājiem, vienlaikus stiprinot dabas tūrisma attīstību reģionā.
Būvniecība tiek veikta, īstenojot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto projektu Nr. 24-09-CL09-C0LA19.2201-000002 “Skaņākalna parka apmeklētāju centra izveidošana”. Kopējais projekta finansējums ir 268 980,85 EUR, no tā 90 000,00 EUR ir publiskais finansējums. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un iepirkumiem būvdarbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANART”, tehnisko projektu izstrādāja SIA “BRK PROJEKTI”, koncepcijas autori - SIA “ALPS ainavu darbnīca”. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2026. gada 30. oktobrim.