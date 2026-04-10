Latvijā rosina ieviest Pārsteiguma piegādes dienu: 10. aprīlī SmartPosti aicina iepriecināt citus
Paciņu sūtīšana nav tikai praktiska vajadzība, tas ir arī veids kā paust savas rūpes. Reizēm pietiek ar mazu, no sirds veidotu pārsteigumu, lai diena kļūtu gaišāka. Tāpēc “SmartPosti” aicina 10. aprīlī atzīmēt Pārsteiguma piegādes dienu, atgādinot biežāk iepriecināt vienam otru bez īpaša iemesla.
Marta sākumā veiktajā uzņēmuma “SmartPosti” sabiedriskās domas aptaujā atklāts, ka 34% latviešu iepriecina savus apkārtējos ar kaut ko nozīmīgu vairākas reizes gada, kas ir arī augstākais rādītājs Baltijas valstīs. “Nav svarīga cena, bet gan rūpes, kas slēpjas aiz sūtījuma. Tas rada tā patieso vērtību,” uzsver Nadežda Ježova, “SmartPosti” Mārketinga vādītaja.
Lai pārsteigt būtu vēl vieglāk, šajā dienā sūtījumus uz “SmartPosti” pakomātiem visā Latvijā varēs nosūtīt ar 50% atlaidi no ierastās cenas. Noformē sūtījumu pašapkalpošanās vietnē my.smartposti.lv un nosūti to no sev tuvākā SmartPosti pakomāta.
Mēs esam pieraduši atcerēties viens otru svētkos – dzimšanas dienās, Ziemassvētkos vai citos īpašos brīžos. Tomēr ikdienas skrējienā mazie pārsteiguma brīži nereti paliek otrajā plānā vai pat vispār ir aizmirsti. Digitāls apsveikums ir kļuvis par normu, jo tas ir ātrs, ērts risinājums un gandrīz bez piepūles. Taču tieši tāpēc to var ātri aizmirst, bet mazs, negaidīts pārsteigums kādā pavasara dienā būs atmiņā ilgāk paliekošs.
Aprīlis Latvijā asociējas ar talkošanas laiku, kad parkos, dārzos un mājās valda rosība.
Atrodam sen pazaudētas mantas, atbrīvojamies no liekā un sakārtojam ne tikai vidi sev apkārt, bet arī savu prātu. Šis laiks ir īpašs arī ar to, ka tas atgādina par pavisam vienkāršu dzīves patiesību - kas kādam kļuvis lieks, citam var būt ļoti noderīgs, piemēram jaka, kas stāv skapī un nav vilkta vairākus gadus. Šādā veidā mums ir iespēja palīdzēt citiem – piešķirot otru dzīvi lietām un pārsteidzot citus ar kaut ko, kas sen lolots vai vajadzīgs.
“Pavasarī līdz ar vēlmi sakārtot apkārtni aicinām aizdomāties par to, kā varam palīdzēt citiem – piemēram, dzīvnieku patversmēm nogādājot nepieciešamās lietas vai vienkārši veltot uzmanību tiem, kuri ikdienā to saņem mazāk,” akcentē Nadežda. “Arī uzņēmuma komanda aprīļa sakumā iesaistījās līdzīgā iniciatīvā, viesojoties pie Dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepu-ķepā” un piegādājot dzīvniekiem nepieciešamās lietas.”
Patversmes iemītnieki spilgti parāda laimes patieso būtību, kas nerodas no īpašiem apstākļiem, bet no vienkāršas klātbūtnes un rūpēm. “Tieši šādos brīžos kļūst skaidrs, ka nozīmīgākais nav tas, cik daudz dodam, bet gan tas, ka vispār atceramies par kādu,” stāsta Gundega Bidere, Dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepu-ķepā” vadītāja.
Domājot par ilgtspēju, atrasto lietu nodošana tālāk ir labāks risinājums nekā to izmešana vai iznīcināšana. Piemēram, sena puķu vāze var būt kas tāds, ko kāds ir sen kārojis ielikt savā nesen iekārtotajā dzīvoklī, un tā iegūst pavisam citu nozīmi jaunajā telpā. Tikai šādā veidā mēs varam saprast, cik daudz lietu, kas mums vispār nav vajadzīgas, var iepriecināt citus un mainīt viņu dienu.
Šādi pārsteigumi paliek ne tikai atmiņā, bet kļūst par vērtību. Kas kādam ir mazs žests, tas citam var nozīmēt daudz vairāk nekā sākotnēji var šķist – īpaši tiem, kuriem dzīvē nav sanācis tikt pie vēlamā. Mēs ikdienā dzīvojam savā cilvēku burbulī, tāpēc tas ir tikai likumsakarīgi, ka dienas rutīnā neaizdomājamies par to, kā sokas tiem, kas ir ārpus tā. Vērtīgāk ir nevis domāt par to, kāpēc mums kaut kas vairs nav vajadzīgs, bet kam tas varētu noderēt.
Pārsteiguma piegādes dienas ideja ir pavisam vienkārša: aicināt cilvēkus uz brīdi apstāties un aizdomāties par to, ko viņi varētu pārsteigt. Tieši mazi, negaidīti pārsteigumi ir tie, kas atmiņā paliek visilgāk.