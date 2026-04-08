Daugavpilī norisināsies "Zaļās masas" savākšanas akcija
No 30. aprīļa līdz 8. maijam Daugavpilī norisināsies "Zaļās masas" savākšanas akcija.
Akcijas ietvaros vairākās pilsētas apkaimēs tiks izvietoti liela tilpuma metāla konteineri (no 7 līdz 30 m³) bioloģisko atkritumu savākšanai.
Šopavasar konteineri būs pieejami šādās vietās:
- Naujenes un Vecpils ielas krustojumā (Ruģeļi);
- Alberta un Kaiju/Meža ielas krustojumā (Mežciems);
- Tukuma un Aglonas ielas krustojumā (Jaunbūve);
- Siguldas un Sloku ielas krustojumā (Jaunbūve);
- 18. novembra un Smilgu ielas krustojumā (Jaunbūve);
- Atpūtas un Priedaines ielas krustojumā (Jaunie Stropi);
- Transporta un Kājnieku ielas krustojumā (Nīderkūni);
- Zemnieku un Austrumu ielas krustojumā (Judovka);
- Zeltkalna un Līkās ielas krustojumā (Forštate);
- Dzērvju un Upes ielas krustojumā (Grīva);
- Oškalna un Veidenbauma ielas krustojumā (Grīva);
- Nīcgales un Caunu ielas krustojumā (Poguļanka).
Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde atgādina, ka konteineros drīkst ievietot tikai "zaļo masu" jeb koku un krūmu lapas, nopļautu vai sausu zāli, koku un krūmu zarus – visu, kas uzkrājies pašvaldībai piederošo pieguļošo teritoriju papildu uzkopšanas procesā. Konteineros aizliegts izmest sadzīves atkritumus, būvgružus vai bīstamos atkritumus.
Savākto "zaļo masu" vēlāk nogādās uz bioloģisko atkritumu pārstrādes laukumu Liginišķos, kur tas tiks kompostēts un izmantots kā videi draudzīgs resurss.
Arī iedzīvotāji ārpus akcijas laika bioloģiski noārdāmos atkritumus no dārzu un apzaļumoto teritoriju kopšanas var bez maksas nogādāt bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumā Liginišķos. Šeit tiek pieņemta nopļautā zāle, koku un krūmu lapas, kā arī citi dārza atkritumi bez sadzīves vai būvniecības atkritumu piemaisījumiem. Laukums darbojas katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 19.00.