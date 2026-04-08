"Labdarības fonds "Sofi"" saglabā sabiedriskā labuma organizācijas statusu
Nodibinājums "Labdarības fonds "Sofi"" saņēmis Valsts ieņēmuma dienesta (VID) lēmumu saglabāt fondam sabiedriskā labuma organizācijas statusu, informēja fonda vadītāja un valdes locekle Sindija Liepiņa.
VID apstiprināja, ka nodibinājumam sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir spēkā esošs.
Liepiņa uzsver, ka kopš dibināšanas 2020. gadā "Labdarības fonds "Sofi"" labdarībā Latvijā izlietojis vairāk nekā vienu miljonu eiro.
Fonds dibināts ar mērķi sniegt palīdzību nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, kā arī veicināt sabiedrības izglītošanu par mājdzīvnieku turēšanu un labturību. Ikdienā fonds sniedz atbalstu dzīvnieku aizsardzības organizācijām un patversmēm visā Latvijā, kā arī īsteno savas programmas, kas veicina dzīvnieku adopciju, un sadarbībā ar pašvaldībām - programmas, kas palīdz mazināt ielas kaķu nekontrolētu vairošanos, un citas. Tāpat fonds ilgstoši sniedz palīdzību Ukrainai un īsteno citus labdarības projektus, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti un citām sociāli mazaizsargātām personu mērķgrupām.
"Labdarības fondam Sofi" sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir spēkā no 2021. gada 12. jūlija. Šo statusu piešķir organizācijām, kuru darbība ir pierādāmi vērsta uz sabiedrības labuma darbības nodrošināšanu. Organizācijām ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu jāievēro stingras caurspīdīguma un atbildības prasības, to darbu uzrauga VID.
Kā vēstīts, Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" iepriekš ziņoja, ka VID vērtē nodibinājuma tiesības saglabāt sabiedriskā labuma statusu, jo tā ieguldījusi vairāk nekā divus miljonus eiro ar fonda dibinātāju, patērētāju kreditēšanas grupu "Sun Finance Group", saistītas kompānijas "Sun Finance Treasury Limited" obligācijās. Sabiedriskā labuma komisija šādā rīcībā saskatījusi pārkāpumu un rekomendējusi VID atņemt fondam sabiedriskā labuma statusu.
Gala lēmumu par statusa atņemšanu pieņem VID, kuram komisijas atzinums kalpo kā ieteikums, atzīmē "de facto".
Raidījums, atsaucoties uz fonda gada pārskatiem, norādīja, ka saņemto ziedojumu apmērs būtiski pārsniedz labdarībai iztērēto.
Viens no fonda dibinātājiem ir nebanku kreditētājs "Sun Finance Group", un arī lielākie ziedotāji ir ar to saistīti, vēstīja raidījums, norādot, ka uzņēmums "Extra Credit" fondam ziedojis aptuveni 1,5 miljonus eiro, no kuriem 960 000 eiro - 2021. gadā, bet 485 000 eiro - 2023. gadā. Savukārt uzņēmums "Lendiscore", kas noslēdzis koncerna vienošanos ar "Sun Finance Scandinavia", divu gadu laikā pārskaitījis vairāk nekā miljonu eiro.
Spriežot pēc nodibinājuma gada pārskatiem, fonds ziedoto naudu ir investējis, piebilst raidījums, atzīmējot, ka 2023. gadā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi sasniedza vienu miljonu eiro, savukārt 2024. gadā tie pieauga līdz gandrīz 2,5 miljoniem eiro.
"Regulējums pieļauj finanšu līdzekļu uzkrāšanu un vēlāku izmantošanu, ja to paredz līgums ar ziedotāju, taču šiem līdzekļiem ir jābūt tūlītēji pieejamiem un ātri apgrozāmiem, nevis novirzītiem ilgtermiņa noguldījumos. Šāda rīcība drīzāk izskatās pēc darbības, kuras mērķis ir gūt procentu ieņēmumus no ieguldījumiem, kas mūsu ieskatā nav pieņemami attiecībā uz ziedotajiem līdzekļiem," skaidroja VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Inese Bindemane.