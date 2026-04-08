"Ecolines" komercreisu slēgšana ietekmēs pasažieru mobilitātes iespējas, norāda ATD vadītājs
Ar zīmolu "Ecolines" strādājošā pasažieru pārvadātāja SIA "Norma-A" lēmums pārtraukt visu komerciālo autobusu reisu izpildi Latvijas teritorijā ietekmēs pasažieru mobilitātes iespējas, jo daļa no pasažieriem ir izvēlējušies šo pakalpojuma veidu, atzina Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Viņš norāda, ka ģeopolitiskā situācija radījusi nopietnus apdraudējumus ne tikai valstu ekonomikām kopumā, bet katram uzņēmumam individuāli. "Pārvadātāji, iespējams, ir pirmie, kas to sajūt vissmagāk," uzskata Lapiņš.
Viņš uzver, ka valsts dotētais reģionālā sabiedriskā transporta maršruta tīkls turpinās darboties bez izmaiņām.
ATD skaidro, ka reģionālajā sabiedriskajā transportā kopš 2021. gada ir atvēlēta vieta arī komercmaršrutiem, par kuriem netiek maksāta valsts dotācija.
ATD kopā ar auditorkompāniju SIA "KPMG Baltics" patlaban izstrādā Komercmaršrutu stratēģijas gala nodevumu. Tās mērķis ir noteikt komerciālo maršrutu tīkla attīstības principus, kritērijus maršrutu atklāšanai, finansiālo ilgtspēju, pakalpojumu kvalitāti un regulējumu, lai veicinātu efektīvus, pieprasījumam atbilstošus un konkurētspējīgus sabiedriskā transporta reģionālos maršrutus, kas darbojas uz komerciāliem principiem.
ATD atgādina, ka vienlaikus, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, ir pieņemti lēmumi par braukšanas maksas atvieglojumu kompensācijas piešķiršanu komercmaršrutu izpildē pārvadātājiem SIA "Lux Express Latvia", SIA "Daugavpils autobusu parks" un AS "Liepājas autobusu parks".
ATD ir saņēmusi lūgumu kompensācijas izmaksai par iepriekšējos periodos pārvadātajiem pasažieriem komercmaršrutos arī no pašvaldības SIA "Ventspils reiss", SIA "Galss buss" un "Ecolines". Lēmums par kompensācijas izmaksu šiem pārvadātājiem ir lēmuma pieņemšanas stadijā.
Tāpat, lai palīdzētu reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu saistībā ar degvielas cenu kāpumu, ko izraisījusi nestabilā situācija Tuvajos Austrumos, Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi ATD sagatavoto lēmumu palielināt avansa maksājumu apmēru reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem.
Pēc ATD aprēķiniem minētais risinājums sniegs reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem naudas plūsmu pietiekamā apmērā un nodrošinās sabiedriskā transporta nepārtrauktību.
Jau ziņots, ka "Ecolines" no 18. aprīļa pārtrauks visu komerciālo autobusu reisu izpildi Latvijas teritorijā valsts atbalsta trūkuma un pieaugošo izmaksu dēļ, informēja uzņēmumā.
Patlaban uzņēmums izpilda iekšzemes komercreisus maršrutos Rīga-Ventspils, Rīga-Rēzekne, Rīga-Balvi, Rīga-Baltinava un Rīga-Žīguri.
"Norma-A" valdes priekšsēdētājs Andris Podgornijs uzsver, ka valsts, neskatoties uz līdzekļu trūkumu, turpina tos tērēt maršrutos, kuros pasažieru plūsma būtu pietiekama, lai darbotos tikai komercpārvadātāji, nevis līdzekļus novirza maršrutos, kuros bez subsīdijām pārvadājumi nav iespējami.
Uzņēmumā norāda, ka Latvijā joprojām nav izstrādāta skaidra un ilgtspējīga valsts stratēģija komercreisu attīstībai. Komercreisi tiek izpildīti paralēli valsts dotētajiem maršrutiem, kuru kustības saraksti bieži pārklājas, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus.
Uzņēmumā aicina atbildīgās institūcijas sākt mērķtiecīgu rīcību, lai izstrādātu skaidru un ilgtspējīgu regulējumu komerciālo pasažieru pārvadājumu jomā, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus un caurspīdīgu kompensāciju sistēmu.
"Norma-A" turpinās nodrošināt starptautiskos pasažieru pārvadājumus, kā arī izvērtēs iespējas atgriezties vietējā tirgū, ja tiks sakārtota normatīvā vide un nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi, piebilst kompānijā.
Jau ziņots, ka "Ecolines" apgrozījums 2024. gadā bija 28,832 miljoni eiro, kas ir par 6,6% vairāk nekā 2023. gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 78,5% - līdz 3,026 miljoniem eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Uzņēmums reģistrēts 1993. gadā, un tā pamatkapitāls ir 4,739 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Norma-A" 82,17% daļu pieder "Ecolines Estonia", 9,86% daļu - Andrim Podgornijam, bet 7,97% daļu - Jegoram Ribzāmenam.