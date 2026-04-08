Aptuveni 1,4 miljoni eiro zaudējumi 3 mēnešos - “Vivi” atklāj, kā ciestu uzņēmums, ja spēkā stātos Švinkas ierosinātā atlaide mēnešbiļetei
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) nedēļas sākumā sociālajos tīklos nāca klajā ar ierosinājumu – kā palīdzēt iedzīvotājiem sāpīgā degvielas cenu kāpuma periodā. Jautājumi radās daudziem, bet šīs idejas pamatā esošajam pārvadātājam “Vivi” – radās aprēķini par to, cik ļoti saruktu ieņēmumi, ja ministra iniciatīva tiktu ieviesta.
“Valstij ir jāpalīdz iedzīvotājiem Tuvo Austrumu kara izraisītās degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanā, kas jau šodien skar ikvienu. Esmu izstrādājis priekšlikumu par 50% samazināt vilciena abonementu cenas uz trim mēnešiem,” vietnē “X” raksta ministrs Atis Švinka.
Viņa iecere esot “motivēt vairāk cilvēku izvēlēties vilcienu kā ikdienas pārvietošanās līdzekli.”
Šādas izvēles rezultātā, privāto auto pie iespējas aizstājot ar vilcienu, Latvijas iedzīvotāji varētu ietaupīt aptuveni 12 miljonus eiro trijos mēnešos, apgalvo Švinka.
Kā ar vilcienu aizbraukt līdz Ventspilij?
Saprotams, ka jebkuram, kurš dzīvē ir redzējis karti ar Latvijas dzelzceļa sliežu dzīslām un kaut aptuveni zina, kurp tās ved un kurp – neved, radīsies jautājumi.
“Kā es no Talsiem vai Kuldīgas uz jebkuru citu vietu varu aizbraukt ar vilcienu? [...]” attiecīgi vaicā kāds “X” lietotājs.
Līdzīgi jautājumi rodas arī citiem, taču kopumā bažas ir par to, ka ne visiem Latvijas iedzīvotājiem braukšana ar vilcienu ir vienlīdz ērti pieejama. Turklāt tā, lai konkrētu maršrutu plānošanā varētu aizmirst par auto.
Ņemot vērā, ka šādi tiktu atvieglota transportēšanās vien daļai iedzīvotāju, droši vien ir pamats vaicāt – vai negūtie ieņēmumi, kuri rastos Švinkas aprakstītās 50% atlaides rezultātā, būtu tā vērti.
“Ja 30 dienu laika biļetēm uz trīs mēnešu periodu tiktu piemērota 50% atlaide, tas samazinātu uzņēmuma ieņēmumus par aptuveni 1,4 milj. Eiro,” pēc Jauns.lv lūguma informēja “Vivi” Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Paula.