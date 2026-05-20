Zeltiņa un Tomase piedzīvo pa zaudējumam ITF W-50 turnīra pirmajā kārtā
Latvijas tenisistes Beatrise Zeltiņa un Elza Tomase trešdien Slovēnijā notiekošajā Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Portorožas W-50 turnīrā cieta zaudējumus pirmajā kārtā.
Zeltiņa, kura WTA rangā ieņem 532.vietu, ar 4-6, 4-6 zaudēja amerikānietei Rašīdai Makadū (WTA 504.). Latvijas tenisiste iepriekš pārvarēja kvalifikācijas turnīra barjeru. Pirmajā kārtā viņa bija brīva, bet otrajā ar trešo numuru kvalifikācijā izsētā Zeltiņa 6-0, 6-1 sagrāva WTA rangā neesošo Horvātijas tenisisti Nou Ujgungulu. Slovēnijā Zeltiņa nopelnīja trīs WTA ranga punktus.
Tomase (WTA 890.) pirmās kārtas mačā ar 0-6, 1-6 zaudēja pasaules ranga 488. vietas īpašniecei Ipekai Ezai no Turcijas. Arī Tomase iepriekš pārvarēja kvalifikācijas turnīra barjeru. Pirmajā kārtā ar astoto numuru kvalifikācijā izsētā Tomase ar 6-0, 6-0 sagrāva horvātieti Niku Čakarunu, kuras nav WTA rangā, bet otrajā ar 6-1, 6-4 uzvarēja kvalifikācijas devīto numuru no Čehijas Amelii Hejtmaneku (WTA 1030.). Slovēnijā Tomase nopelnīja trīs WTA ranga punktus.
Otrdien pirmajā dubultspēļu turnīra kārtā latvietes ar 3-6, 6-7 (5:7) zaudēja sacensību galvenajām favorītēm Anželikai Moratelli no Itālijas un krievietei Anastasijai Tihonovai. Par zaudējumu latvietes nopelnīja pa vienam WTA ranga punktam. Turnīrs Portorožā norisinās māla seguma kortos.