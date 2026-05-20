"Riga" futbolisti Latvijas futbola virslīgas mačā viesos uzvar tukumniekus
"Riga" futbolisti trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 14. kārtas ievadā viesos ar rezultātu 3:1 (2:1) pārspēja "Tukums 2000" vienību.
"Riga" komandai vārtus guva Antonijs Černomordijs un Muhameds Badamosi, kā arī Oloko Ede ar sitienu savos vārtos. Tukumnieku vienīgos vārtus guva Ede, kurš šosezon izcēlies jau 13 reizes - visvairāk no visiem virslīgas spēlētājiem.
Mača 17. minūtē pēc piespēles soda laukumā Ede ieraidīja bumbu savos vārtos, bet trīs minūtes vēlāk pēc Kaju Ferreiras centrējuma ar galvu precīzs bija Černomordijs - 2:0. Puslaika beigās, 41. minūtē, Ede pēc Ruslana Deružinska piespēles vienus vārtus atguva. Vadībā "Riga" nostiprinājās 59. minūtē, kad pēc Meisa Diopa piespēles no vārtu priekšas bumbu tīklā raidīja Badamosi.
Dienas otrajā spēlē "Grobiņa" Liepājā tiekas ar "Super Nova" vienību. 14. kārtas turpinājumā ceturtdien "Daugavpils" uzņems "Ogre United" un RFS mājās cīnīsies ar "Jelgavu", bet piektdien kārtas noslēgumā "Auda" savā laukumā spēlēs ar "Liepāju".
RFS ir 34 punkti 13 spēlēs, "Riga" komandai ir 33 punkti 14 dueļos, bet "Auda" ar 25 punktiem noslēdz labāko trijnieku. 18 punktus guvusi "Liepāja", 17 punktus ir sakrājusi "Super Nova", 14 punkti ir "Daugavpilij", pa 13 punktiem ir "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām, 12 punkti ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.