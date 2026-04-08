Palikusi tikai nedēļa: Aizsardzības ministrija vēršas pie vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem
Aizsardzības ministrija atgādina, ka ir atlikusi vairs tikai nedēļa, lai Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 27 gadiem brīvprātīgi pieteiktos valsts aizsardzības dienesta jūlija iesaukumam. Papildu izsludinātā pieteikšanās noslēgsies jau 13. aprīlī, bet dienests sāksies šī gada 17. jūlijā. Jauniešiem ir iespēja izvēlēties iziet gan 11 mēnešu militāro dienestu, gan piecu gadu dienestu Zemessardzē.
Līdz šim iespēju pieteikties papildus izsludinātajā pieteikšanās posmā izmantojuši 147 jaunieši. No tiem 138 brīvprātīgi pieteikušies 11 mēnešu militārajam dienestam, savukārt 9 devuši priekšroku piecu gadu dienestam Zemessardzē. Aizsardzības ministrija aicina arī citus interesentus neatlikt lēmumu uz pēdējo brīdi un pieteikties savlaicīgi, lai paspētu veikt veselības pārbaudes līdz iesaukumam.
Lai brīvprātīgi pieteiktos dienestam, aicinām izmantot vienoto rekrutēšanas platformu: https://www.klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests
Šobrīd jauniešiem aizvien ir atvērta iespēja pieteikties 11 mēnešu dienestam Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā un Zemessardzes bataljonā Skrundā (militārajā bāzē “Mežaine”), kā arī piecu gadu dienestam Zemessardzē četrās Zemessardzes brigādēs – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Latgales.
Atgādinām, ka, brīvprātīgi piesakoties uz šī gada jūlija iesaukumu, pilsoņi netiek pakļauti tālākai atlasei pēc nejaušības principa uz nākamajiem iesaukumiem. Brīvprātīgi pieteikušies 11 mēnešu dienesta karavīri saņems ikmēneša kompensāciju 600 eiro apmērā, kā arī visi VAD karavīri saņem atvaļināšanās kompensāciju – 1100 eiro.
Būtisks ieguvums ir iespēja pēc sekmīgas 11 mēnešu dienesta noslēgšanas brīvprātīgajiem VAD karavīriem pretendēt uz studijām budžeta vietās valsts augstskolās un koledžās klātienes un neklātienes studiju programmās, ja jaunietis atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumu minimālajām prasībām. Savukārt piecu gadu Zemessardzes valsts aizsardzības dienesta karavīri saņems kompensāciju par dienām, kurās tiks pildīts dienests, kā arī šajās dienās tiks nodrošināta ēdināšana vai uzturdevas kompensācija.
Jau ziņots, ka papildu pieteikšanās vasaras iesaukumam tika atvērta saistībā ar lielo jauniešu interesi, jo pēc sākotnējā pieteikšanās termiņa beigām 14. janvārī ministrija saņēma regulārus zvanus un vēstules no pilsoņiem, kuri dažādu iemeslu dēļ vēlējās iziet dienestu jau šovasar, bet bija nokavējuši pieteikšanos.
Kopumā līdz sākotnējam termiņam 2026. gada valsts aizsardzības dienesta jūlija iesaukumam Nacionālajos bruņotajos spēkos pieteicās līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits – 1560 Latvijas pilsoņi, kas ir teju divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Valsts aizsardzības dienests sniedz iespēju pilsoņiem iegūt zināšanas un sapratni par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās iemaņas, kā arī piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā.