Jelgavā notiks iespaidīgs ledus šovs "Ceļš uz sapni"
Slidošanas klubs “SK Zemgale” interesentus aicina uz muzikālu ledus šovu “Ceļš uz sapni”, kas 10. aprīlī notiks Jelgavas ledus hallē.
Pirmoreiz šāda veida šovu uz ledus “SK Zemgale” organizēja 2024. gada izskaņā, piesaistot gan Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) trenerus, horeogrāfus un slidotājus, gan ārzemju daiļslidošanas un šovbiznesa zvaigznes. Arī šoreiz iets līdzīgs ceļš – uzvedumā piedalīsies gan JLSS treneri un audzēkņi, gan pasaulē zināmi daiļslidotāji, piemēram, Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks, vairākkārtējs Latvijas čempions un olimpietis Deniss Vasiļjevs no Latvijas un pieckārtēji Vācijas un Francijas čempioni, olimpisko spēļu, Eiropas un pasaules čempionātu dalībnieki, kā arī pasaulslavenu ledus šovu, tostarp “Holiday on Ice” un “Lido de Paris” solisti Anete Ditrta un Janiks Bonērs. Uzvedumu papildinās arī franču šovmenis Dāvids Gijemo, kura repertuārā ir ekstrēma slidošana, akrobātiski triki un iespaidīgi uguns efekti.
"Šovs apvieno sportu, mūziku un skatuves mākslu, radot iedvesmas un īstas ledus burvības atmosfēru, kur atdzīvojas sapņi. Tas nav tikai ledus priekšnesums – tas ir stāsts par ceļu pie sevis un ceļu uz triumfu, izstāstīts kustībā, mūzikā un gaismā," norāda “SK Zemgale” valdes loceklis Aivars Zeltiņš, precizējot, ka no JLSS uzvedumā piedalīsies 15 sportisti un horeogrāfe Jūlija Tepliha.
Režisors ir horeogrāfs, scenogrāfs, dejotājs, dejas pedagogs, Dejas balvas žūrijas priekšsēdētājs Dmitrijs Gaitjukevičs.
"Esmu priecīga atkal doties uz treniņiem un ļoti gaidu, kad varēšu iziet uz ledus skatītāju priekšā savās sacensību kleitās. Dažus elementus nācās atcerēties, bet es turpinu strādāt un ceru, ka varēšu labi noslidot paredzētos priekšnesumus. Runājot kopumā par ledus šova formātu, man tas patīk, jo nav tik liela stresa kā sacensībās un var tiešām izbaudīt to, ko dari," stāsta JLSS daiļslidotāja Anastasija Konga.
Ledus šovs "Ceļš uz sapni" notiks 10. aprīlī pulksten 18.30 Jelgavas ledus hallē.