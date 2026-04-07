Ļaudis satraukti: vai ēzelīša mugurkauls pārcietis branga mācītāja jāšanu Lieldienu rituālā Skaistkalnē?
Plašu rezonansi izraisījis sociālajā vietnē "Facebook" publicētais video, kurā Pūpolu (jeb Palmu) svētdienā miesās padevies mācītājs jāj uz divu vīru pieturēta ēzelīša. Daudzi sašutuši par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvnieku, citi paziņojuši, ka sūdzējušies atbildīgajām iestādēm.
"Priesteris ķeras pie nākamā dzīvnieka. Mediņš rudenī medību aizgādņa Svētā Huberta "festivālam" rosināja nomedīt briedi vai pat vairākus un ienest nedzīvo ķermeni kā upuri uz izgreznotām nestuvēm baznīcā. Viduslaiku estētikā balstīts rituāls, kas daudziem šķita necienīgs pret dzīvnieku. TV3 "Bez Tabu" par to viņam pat piešķīra "Gada notikums" anti-balvu," vēsta "Zootēka", publicējot šo videoklipu. "Tagad Pūpolu (jeb Palmu) svētdienā viņš lepni jāja uz ēzelīša, ko stingri turēja divi citi kungi, imitējot Jēzus gaitas pirms 2000 gadiem. Ticami, ka priesteris sver ne īpaši mazāk kā pakļautais dzīvnieks, uz kura muguras viņš sēž un dzied. Tas ir legāli?" "Ēzelītis, kas absolūti neizskatās pagodināts par šādu "cieņas izrādīšanu", ir drīzāk dzīvs aksesuārs mācītāja personīgajai izrādei, lai imitētu Kristus pazemību. Ne bez iemesla viņu tik stingri sagrābuši veseli divi vīrieši."
Daudzi komentētāji norāda, ka krietni pārsniegs svars, ko drīkst uzlikt šāda auguma ēzelim. "Nabaga dzīvnieks! Tāda auguma ēzelis drīkst maksimums 45 kg celt. Vai arī tagad Pārtikas veterinārais dienests izlikties neko neredzam? Cerams, ka kāds veterinārārsts pēc šīs brutālās vardarbības dzīvnieciņu apsekos. Kaut mugurkauls noteikti smagi cietis," pauda kāds komentētājs. "Ēzeļi drīkst nest 20-30% sava svara (parasti līdz max 70kg), šeit acīmredzami daudz, daudz, daudz smagāks jājējs," uzsvēra cita. Kāda komentētāja paziņoja, ka šo video nosūtījusi Pārtikas un veterinārajam dienestam: "Nosūtīju šo sižetu Messenger PVD ar jautājumiem cik smags cilvēks drīkst jāt uz ēzeļa un vai šis "pasākums" tika saskaņots ar PVD. Redzēsim ko atbildēs." Cita norādīja uz Grieķijas piemēru, kur pārāk smagiem tūristiem aizliegts jāt uz ēzeļiem, par to piemērojot bargus naudas sodus.
Skaistkalnes baznīcas priesteris Andrejs Mediņš pērn jau izpelnījās sabiedrības uzmanību, kad novembrī Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcā tika svinēti mednieku aizstāvja Svētā Huberta svētki, un dievkalpojuma laikā baznīcā tika ienests nomedīts briedis. Toreiz raidījumam “Bez Tabu” Mediņš paziņoja, ka tā bijusi viņa ideja, un analoģisks pasākums tiks rīkots arī nākamgad.
Uz kritiku priesteris atbildēja: "Parasti nelasu komentārus, bet viens bija uzrakstījis jautājumu, vai pirms katras kotletes apraudiet dzīvnieku, ko apēdat? Dabā tas viss ir iekārtots, Dievs to ir iekārtojis. Skumji, ka esam aprobežota, stulba tauta. Briedis nebija upuris, bet gan pateicība.”