Rīgā aizturēts grupējums, kas vervēja sievietes prostitūcijai; starp upuriem arī nepilngadīga meitene
Rīgā aizdomās par cilvēku tirdzniecību un sutenerismu organizētā grupā, iesaistot arī nepilngadīgu personu, aizturētas četras personas, informēja Valsts policija.
Šā gada februāra beigās VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas aizturēja četras personas, kuras tiek turētas aizdomās par sieviešu, tostarp kādas nepilngadīgas personas, vervēšanu seksuālo pakalpojumu sniegšanai par samaksu.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka ne vēlāk kā no 2025. gada augusta līdz šā gada 24. februārim galvaspilsētā darbojās organizēta noziedzīga grupa. Tās vadībā seksuālos pakalpojumus sniedza aptuveni piecas sievietes. Grupējuma dalībnieki viņām nodrošināja īslaicīgi īrētus dzīvokļus, kuru izmaksas sedza paši suteneri. Lai izvairītos no likumsargu uzmanības, dzīvesvietas tika regulāri mainītas.
Noziedzīgā grupa uzņēmās pilnu pakalpojumu organizēšanu – izvietoja sludinājumus interneta vietnēs, sazinājās ar klientiem un saskaņoja pakalpojumu saturu un samaksas apmēru. Nepieciešamības gadījumā tika organizēti arī izbraukumi pie klientiem un nodrošināta drošība. Izmeklēšanā secināts, ka suteneri sev paturēja aptuveni 70% no sieviešu nopelnītās naudas, to iekasējot gandrīz katru vakaru.
VP 24. februārī aizturēja aizdomās turētās personas, kuras dzimušas 1991., 1998., 2001. un 2004. gadā. Trim personām tiesa piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu, bet vienai personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Kriminālprocess sākts 2025. gada decembrī pēc Krimināllikuma 154. panta otrās daļas – par cilvēku tirdzniecību, ja tā izdarīta pret nepilngadīgo vai organizētā grupā. Savukārt šā gada janvārī tas papildus kvalificēts pēc Krimināllikuma 165. panta trešās daļas – par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts attiecībā uz personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu.
Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.