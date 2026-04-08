Šodien 10:32
VIDEO: neparasts izsaukums Rīgā: policisti steidz glābt ievainotu bebru pilsētas centrā
Otrajās Lieldienās Rīgas pašvaldības policija saņēma neierastu izsaukumu uz Dzirnavu ielas apkaimi, kur iedzīvotāji bija pamanījuši ievainotu bebru.
Ierodoties notikuma vietā, policisti kāda nama iekšpagalmā konstatēja dzīvnieku ar savainotu aizmugurējo kāju. Lai nodrošinātu bebra drošību un saņemtu nepieciešamo palīdzību, uz notikuma vietu tika izsaukti dzīvnieku ķērāji.
Speciālisti dzīvnieku ievietoja būrī un pārņēma tālāko aprūpi.
Arī šādi neparasti izsaukumi ir daļa no ikdienas darba, un iedzīvotāju vērīgums šādos gadījumos ir īpaši svarīgs.