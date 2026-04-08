Parakstīts memorands par investīciju veicināšanu transporta un loģistikas nozarē Latvijā
2026.gada 1. aprīlī Ekonomikas ministrijā parakstīts nodomu memorands par ilgtermiņa investīciju veicināšanu transporta un loģistikas sektorā Latvijā.
Memorandu parakstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere un Lietuvas Transporta un loģistikas alianses Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas ģenerālsekretārs Povilas Drižas. Memoranda mērķis ir veicināt Lietuvas transporta un loģistikas uzņēmumu paplašināšanos Latvijā, stiprinot reģionālo sadarbību un attīstot konkurētspējīgu transporta un loģistikas ekosistēmu Baltijā.
Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas (TTLA) ir 2019. gadā dibināta organizācija, kas apvieno 25 lielākos Lietuvas transporta un loģistikas uzņēmumus un pārstāv būtisku daļu starptautisko autokravu pārvadājumu tirgus. Organizācija darbojas, lai stiprinātu nozares konkurētspēju un pārstāvētu uzņēmumu intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. TTLA biedri ir starptautiski autopārvadātāji, kas darbojas Eiropas un Āzijas tirgos un veido nozīmīgu daļu Baltijas reģiona loģistikas ķēdēs.
“Latvijas ekonomikas attīstības pamats ir investīcijas, produktivitāte un eksports, un šis memorands ir konkrēts solis šo prioritāšu īstenošanā. Transporta un loģistikas nozare ir viena no Latvijas konkurētspējas balsta nozarēm, un šāda sadarbība ar spēcīgu reģionālo partneri apliecina, ka Latvija spēj piesaistīt nozīmīgus, mērogojamus investīciju projektus. Mūsu mērķis ir radīt investoriem stabilu, prognozējamu un konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi, kurā iespējams ātri uzsākt darbību un attīstīt projektus ilgtermiņā. Šādi projekti ne tikai stiprina Latvijas pozīciju Baltijā, bet arī rada jaunas darba vietas, palielina nodokļu ieņēmumus un veicina eksporta attīstību.” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Memorands paredz veicināt Lietuvas Transporta un loģistikas alianses TTLA uzņēmumu paplašināšanos Latvijā, tostarp jaunu uzņēmumu izveidi un esošo darbību attīstību. Sadarbības ietvaros plānots investēt infrastruktūrā, tai skaitā biroju izveidē, autovadītāju apmācības kapacitātē un personāla piesaistē, kā arī attīstīt operacionālās jaudas transporta un loģistikas jomā.
Memorandā iezīmēta arī pakāpeniska autoparka attīstība Latvijā, paredzot reģistrēt un ekspluatēt līdz 1 000–2 000 kravas automašīnu, kā arī radīt jaunas darbvietas administratīvajās un tehniskajās funkcijās. Saskaņā ar investoru aplēsēm šādas aktivitātes varētu nodrošināt līdz pat 32 miljoniem eiro nodokļu ieņēmumu gadā, vienlaikus stiprinot Latvijas lomu reģionālajās loģistikas ķēdēs un veicinot ekonomisko izaugsmi.
“Šāda sadarbība ir būtisks solis, lai investoru interesi pārvērstu konkrētos projektos ar izmērāmu ekonomisko ietekmi. Mēs redzam, ka transporta un loģistikas nozare Latvijā ir ar augstu attīstības potenciālu, un mūsu uzdevums ir nodrošināt investoriem skaidru, ātru un prognozējamu ceļu uz uzņēmējdarbības uzsākšanu. Šādi projekti papildina Latvijas investīciju portfeli un stiprina mūsu spēju piesaistīt nozīmīgas investīcijas, radīt jaunas darba vietas un veicināt eksporta attīstību.” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas transporta un loģistikas nozare ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kas nodrošina valsts savienojamību ar Eiropas un pasaules tirgiem. Latvija atrodas starp Ziemeļeiropu, Rietumeiropu un Austrumu tirgiem, un tās infrastruktūra – ostas, dzelzceļš, autoceļi un lidosta – veido integrētu loģistikas ekosistēmu. Īpaši nozīmīga loma ir autokravu pārvadājumiem, kas nodrošina elastīgu un starptautiski konkurētspējīgu kravu kustību, kā arī tranzīta un eksporta plūsmas.
“Šis memorands apliecina kopīgu ambīciju stiprināt Latvijas transporta un loģistikas nozari, veicinot jaunas investīcijas un ciešāku sadarbību. Lietuvas uzņēmumi ir gatavi attīstīt darbību Latvijā, sadarboties ar vietējiem partneriem un sniegt ieguldījumu Latvijas ekonomikā, tostarp palielinot nodokļu ieņēmumus. Tas ir nozīmīgs solis ilgtspējīgai un ilgtermiņa ekonomikas attīstībai,” uzsver Povils Drižs, Lietuvas Transporta un loģistikas alianses ģenerālsekretārs.
Nozarē darbojas vairāki tūkstoši uzņēmumu un desmitiem tūkstošu darbinieku, un tā sniedz būtisku pienesumu valsts eksportspējai un nodokļu ieņēmumiem. Vienlaikus nozare piedzīvo strukturālas pārmaiņas – pieaug digitalizācijas, ilgtspējas un efektivitātes nozīme, kā arī saglabājas darbaspēka izaicinājumi, īpaši autovadītāju pieejamībā. Šajā kontekstā investīcijas infrastruktūrā, tehnoloģijās un cilvēkkapitālā ir būtiskas, lai stiprinātu Latvijas konkurētspēju un attīstītu to kā reģionālu loģistikas centru.
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.