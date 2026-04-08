VIDEO: "Es ar sirdi aizietu!" Lietuvā iemūžināts video, kas daudziem uzdzen šermuļus
Īstu rezonansi sociālajos tīklos sacēlis kāds Lietuvā iemūžināts video, kuru noskatoties reti kurš palicis vienaldzīgs.
Iemūžinātajā video redzams zalkšu mudžeklis, kurā savijušās vairāk nekā 20 čūskas. Video pārpublicēts arī Latvijas sociālajos tīklos, un to noskatījušies vairāk nekā 500 tūkstoši cilvēku. Pie video apraksta Kristaps ironiski norādījis: "Draudzīgs sieviešu kolektīvs atpūšas pie dabas".
Video nav atstājis vienaldzīgos, un daudzi cilvēki par redzēto šausminās. "Es ar sirdi aizietu 1000%!" norāda Guna. "Fui, cik pretīgi. Man skatoties uzmetas zosāda," norāda Janīna. "Kaut kas traks! Pirmo reizi ko tādu redzu!" pauž Rūta. Kristīne norāda, ka "skats esot kā šausmenē", bet Mārīte uzskata, ka "viņas visas vajadzētu iemidzināt".
Tikmēr daļa sabiedrības ir citās domās un norāda, ka čūskas pie mājas esot dieva svētība."Tas nav ne riebīgi, ne pretīgi. Dieva radībiņa. Skaisti!" pauž Baiba. Arī Aija uzskata, ka zalkši ir dieva svētība un čūskas nedrīkst nogalināt. Bet Velta norāda, ka "ja zalktis mājās ir svētība, tad šī māja ir pilnīgā drošībā". "Man pirms pāris gadiem bija dārzā ligzdu izveidojuši. Mazie zalktēni bija vesels bataljons," norāda sieviete.
Tikmēr Lāsma jautri nosaka, ka video atpazinusi vienu savu kolēģi. Bet zoologs Vilnis Skuja rezumē, ka video iemūžināta čūsku pārošanās. "Tur ir pilns ar džekiņiem, kuri ap lielajām mātītēm vijas," pauž Skuja.
Kā norāda "dabasdati.lv", zalkši pārojas aprīļa beigās vai maijā, tūlīt pēc pamošanās no ziemas miega. Pārošanās laikā zalkši pulcējas lielākās grupās, kurās ir 1—2 mātītes un 5—10 tēviņi. Pārošanās brīdī tēviņš vai tēviņi aptinas ap mātīti un berzē to ar savu galvu. Pārošanās var ilgt līdz 3 stundām. Mātīte pārojas vienu reizi.