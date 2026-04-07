Nacionālais teātris meklē jaunos talantus un izsludina trešo lugu ideju “makšķerēšanas” konkursu
Latvijas Nacionālais teātris meklē jaunas idejas oriģināldramaturģijas darbiem un izsludina trešo lugu ideju “makšķerēšanas” konkursu. Tā galvenais mērķis ir veicināt latviešu mūsdienu dramaturģijas attīstību un iepazīt jaunus autorus.
Viens no Nacionālā teātra galvenajiem uzdevumiem līdzās novatoriskām latviešu klasikas interpretācijām ir runāt par šodienas Latviju, tādēļ katru sezonu repertuārā tiek iekļauti latviešu autoru darbu jauniestudējumi. Ceļi, kādos lugas nonāk līdz teātra skatuvēm, ir dažādi, tomēr viens no auglīgākajiem ir “nomakšķerēt” ideju, kas vēl nav uzlikta uz papīra, bet atrodas gaisā. Šādai idejai sastopoties ar ieinteresētu režisoru, ir vieglāk atrast īstos vārdus, jo motivācija – pirmizrāde Nacionālajā teātrī – ir spēcīga un režisora vērtējums un atbalsts atrodas rokas stiepiena attālumā.
Iepriekšējo divu konkursu laikā trīs idejas ir materializējušās veiksmīgās izrādēs – ilgu laiku tika spēlēta gan Lindas Rudenes “Riests” Valtera Sīļa režijā, gan Artūra Jankovska “Oligarhs” Toma Treiņa režijā, savukārt Andra Kalnozola “Ods”, kas pirmizrādi Matīsa Budovska režijā piedzīvoja tikai šajā sezonā, arī ir ideju “makšķerēšanas” konkursa “loms”, tikai īstenots ilgākā laika posmā. Visas trīs izrādes iestudētas mazajās zālēs, tomēr jāuzsver, ka īpaši tiek meklēti autori, kuri auklē idejas lielajai skatuvei un jūt drosmi tās piedāvāt.
Konkursa norise tiek organizēta divās kārtās. Pieteikums lugu ideju konkursa pirmajai kārtai nosūtāms līdz 2026. gada 5. maijam elektroniski vai uz teātra pasta adresi, un to izvērtēs teātra mākslinieciskā padome un tās pieaicinātie režisori. Uz konkursa otro kārtu klātienē, kas notiks 2026. gada 25. maijā Latvijas Nacionālā teātra Jaunajā zālē, tiks gaidīti tie ideju autori, kuri izturējuši konkursa pirmo kārtu. Konkursa laureāti tiks izziņoti publiski un saņems naudas balvu, kā arī pasūtījumu lugas uzrakstīšanai pilnā apjomā sadarbībā ar režisoru. Laureātu apbalvošanas ceremonijas norises laiks tiks izziņots otrās kārtas noslēgumā.
Nolikums un dalībnieka pieteikuma anketa pieejama teātra mājaslapā, sadaļā "Jaunumi".
