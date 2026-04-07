Kļūda, kas maksāja bērna dzīvību: lūdz sākt kriminālvajāšanu pret mediķi, kurš slimnīcā sajauca medikamentus
Valsts policija lūdz prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret kādas slimnīcas ārstniecības personu, kuras nolaidības dēļ, ievadot nepareizu medikamentu, iestājās bērna nāve.
Kriminālprocess tika sākts 2025. gada 5. decembrī pēc tam, kad 26. novembrī ārstniecības iestādē bērnam tika ievadīti nepareizi medikamenti, kas izraisīja viņa nāvi.
Turpinot apstākļu skaidrošanu, šā gada 26. februārī kriminālprocess tika pārkvalificēts atbilstoši Krimināllikuma 138. panta otrajai daļai – par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepildīšanu vai nolaidīgu to pildīšanu, ja šis nodarījums vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja, ka pacientam sagatavots infūzijas maiss ar nepareizu un viņam pilnīgi neparedzētu zāļu šķīdumu, kura ievadīšana laupīja bērna dzīvību. Iegūstot pietiekamus pierādījumus un apkopojot materiālus, 2. aprīlī VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas darbinieki izmeklēšanu pabeidza, un lieta nodota Rīgas Pārdaugavas prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Par aizdomās turēto šajā lietā atzīta ārstniecības persona. Šobrīd mediķim ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā arī kā papildu drošības līdzeklis noteikts noteiktas nodarbošanās aizliegums, liedzot pildīt profesionālos pienākumus. Likums par šādu noziedzīgu nodarījumu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Vienlaikus Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), iespējams, ārstniecības personas vainas dēļ dzīvību zaudējis bērns. Notikušā apstākļus iestāde neatklāja, taču apstiprināja, ka bijis augsta riska pacientu drošības gadījums, kas izraisījis nāvi.