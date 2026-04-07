Pasta sūtījumu maisos muita konstatē lielu daudzumu kontrabandas tabakas izstrādājumu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot kontroles pasākumus aviokravu uzglabāšanas noliktavās, pasta sūtījumu maisos no Uzbekistānas un Kirgizstānas konstatējušas kontrabandas cigaretes un tabakas izstrādājumus, ko bija paredzēts nogādāt tālāk uz Itāliju un Beļģiju, informēja VID.
Kontroles rezultātā izņemtas 11 220 paciņas dažādu marku cigarešu jeb kopā 224 400 cigarešu un 3068 paciņas karsējamās tabakas izstrādājumu.
Iepriekšējās trīs nedēļās Lidostas muitas kontroles punkta amatpersonas un muitas kinologs ar dienesta suni veica apsekošanu noliktavās, kurās tiek uzglabātas ar gaisa transportu pārvietotas kravas. Pārbaudēs konstatējot pasta sūtījumu maisus, kas bija ievesti no Uzbekistānas un Kirgizstānas un paredzēti nosūtīšanai uz Itāliju un Beļģiju, muitas amatpersonām radās aizdomas, ka tajos atrodas cigaretes. Maisu pārbaude ar rentgena iekārtu apstiprināja aizdomas par cigarešu esamību sūtījumos.
Marta vidū, veicot apsekošanu noliktavā, muitas amatpersonas konstatēja aizdomīgus pasta maisus no Uzbekistānas, kurus bija paredzēts nosūtīt uz Itāliju. Padziļinātās kontroles gaitā konstatētas 4800 paciņas jeb 96 000 dažādu cigarešu ar Uzbekistānas akcīzes nodokļa markām, kā arī 3068 paciņas karsējamās tabakas izstrādājumu jeb kopumā 61 360 vienības "Terea for Iqos" bez akcīzes nodokļa markām.
Pēc dažām dienām, veicot ievesto kravu pārbaudi, muitas amatpersonas noliktavā konstatēja pasta maisus, kuros atradās 3250 paciņas jeb 65 000 cigarešu "Parliament" un "Sobranie", kas marķētas ar Kirgizstānas un Uzbekistānas akcīzes nodokļa markām. Šie sūtījumi bija paredzēti nogādāšanai Itālijā un Beļģijā.
Nākamajā pārbaudes reizē padziļinātās kontroles rezultātā tika izņemtas 1180 paciņas "Parliament", "Kent", "Marlboro" un citu marku cigarešu jeb kopumā 23 600 cigarešu ar Uzbekistānas akcīzes nodokļa markām.
Vēl citā gadījumā pasta sūtījumu maisos, kas bija ievesti no Uzbekistānas un paredzēti nosūtīšanai uz Itāliju, izņemtas 1990 paciņas "Sobranie", "Marlboro" un citu marku cigarešu jeb kopumā 39 800 cigarešu ar Uzbekistānas akcīzes nodokļa markām.
Visos gadījumos cigarešu kontrabandu palīdzēja konstatēt muitas kinologi ar tabakas izstrādājumu meklēšanā apmācītiem dienesta suņiem.
Muitas kontroles laikā, konstatējot cigarešu un karsējamās tabakas pārvietošanu ar nepatiesu informāciju saturošiem pavaddokumentiem, muitas amatpersonas informāciju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu nosūtīja Nodokļu un muitas policijai lēmumu pieņemšanai par kriminālprocesu sākšanu.