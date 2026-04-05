Pieaug bažas par tehnisko gatavību Saeimas vēlēšanām
Pēc Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktās izmeklēšanas informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumu krāpšanas lietā saasinājušās bažas par elektroniskā vēlētāju reģistra savlaicīgu izstrādi, lai nodrošinātu šoruden gaidāmo Saeimas vēlēšanu norisi, vēsta raidījums "Nekā personīga".
Reģistra izstrādātājs, uzņēmums "RIX Technologies", valsts institūcijām vēstījis, ka nav varējis sākt darbu pie Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra, kas ir būtiska balsošanas sistēmas sastāvdaļa. Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) uzsver, ka darba uzdevumi uzņēmumam ir izsniegti un termiņi joprojām esot izpildāmi, lai gan saspringti, skaidro raidījums.
"Nekā personīga" norāda, ka situāciju sarežģī fakts, ka iepriekšējā gadā tehnisko specifikāciju vēlēšanu sistēmas iepirkumam palīdzēja gatavot SIA "Corporate Consulting", kurai Satversmes aizsardzības birojs 2022. gadā bija atņēmis industriālās drošības sertifikātu. VDAA norāda, ka šim uzņēmumam pie specifikācijas izstrādes neesot bijusi pieeja vēlēšanu sistēmas moduļiem.
Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris atzinis, ka oficiālu indikāciju par iespējamu kavēšanos patlaban nav, tomēr komisija gatavojas arī alternatīviem scenārijiem. Ja reģistrs netiks ieviests, var nākties atgriezties pie spiedogiem pasēs vai izmantot īpašas reģistrācijas aploksnes, kas varētu būtiski aizkavēt rezultātu paziņošanu, norāda raidījums.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti norādījuši, ka lielākās bažas saistītas ar reģistra savlaicīgu izstrādi un drošību, bet Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 15. aprīlī sasaucis Nacionālās drošības padomi par vēlēšanu tehnisko nodrošinājumu.
Jau ziņots, ka Valsts policija (VP) EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Šajā lietā kā drošības līdzekli piemērots apcietinājums publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam VDAA direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam.
Satiksmes ministrija atstādināja Bideru no darba pienākumu izpildes līdz apstākļu noskaidrošanai.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" vēstīja, ka EPPO sāktā un uzraudzītā, bet VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes izmeklētā kriminālprocesa centrā ir VDAA pērn rīkots iepirkums "Konsultāciju pakalpojumi un programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības pakalpojumi", kura rezultātā tika noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA "Agile & Co", SIA "Corporate Consulting", "Ernst & Young Baltic" un "PricewaterhouseCoopers" kā piegādātāju apvienības vadītāju.
Raidījums vēstīja, ka izmeklētāju ieskatā viens no centrālajiem tēliem organizētajā grupā ir publisko iepirkumu speciālists Biders, kurš savulaik izveidoja portālu "iepirkumiem.lv". Viņš, iespējams, izstrādājis iepirkuma tehnisko specifikāciju, pielāgojot to tā, lai uzvarētu konkrēti uzņēmumi.
"de facto" vēstīja, ka Liopa, būdams iepirkumu rīkojošās aģentūras vadītājs, arī pēc atstādināšanas no amata ticies ar iesaistīto uzņēmumu īpašniekiem un pārstāvjiem, lai vienotos par darbu sadali.
Raidījums vēstīja, ka viens no iepirkuma uzvarētājiem "Corporate Consulting" ir Cerusa uzņēmuma meitasfirma, un viņš ar pārējiem grupas dalībniekiem, iespējams, vienojies par darbu sadali.
"de facto" arī vēstīja, ka izmeklētāju ieskatā grupas sastāvā darbojies IT jomas speciālists Ivars Šulcs, kurš pašlaik ir AS "Rīgas siltums" padomes loceklis. Tāpat ar citiem grupas dalībniekiem pirms iepirkuma norises par darbu sadali, iespējams, vienojušies arī "PricewaterhouseCoopers" vadītājs IT konsultāciju nodaļā Harijs Baranovs, "Ernst & Young Baltic" tehnoloģiju un kiberpārvaldības konsultāciju prakses direktore Rudīte Spriņģe-Karnīte un SIA "Agile & Co" valdes loceklis Aigars Staks.