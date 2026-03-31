Soctīklos celta panika par drona it kā izraisītu ugunsgrēku Balvu novadā. Policija noskaidrojusi ļaundari
Vakar, 30. martā, neilgi pēc Nacionālo bruņoto spēku paziņojuma sabiedrībai, ka vairs nepastāv apdraudējums saistībā ar konstatēto ārvalstu bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Latvijas sociālajos medijos strauji izplatījās kādas personas maldinošs ieraksts par nenotikušu drona incidentu, sasaistot to ar kādu ugunsgrēku Balvu novada Susāju pagastā.
Proti, šī persona savā sociālo mediju profilā apzināti izvietoja vairākas fotogrāfijas un video no notikuma vietas, maldinoši apgalvojot, ka ugunsgrēku ir izraisījusi militārā drona avārija, pie ieraksta pievienojot Krievijas Federācijas karogu. Šīs nepatiesās ziņas strauji izplatījās dažādās sociālo mediju platformās un tika pavairotas. Vienlaikus operatīvo dienestu rīcībā esošā informācija liecina, ka pulksten 21.09 Balvu novada Susāju pagastā konstatēts ugunsgrēks, kur dega zaru kaudze, kas iegūta meža izstrādes procesā un šīs gadījums nav saistīts ar maldīgi izplatīto informāciju.
Valsts policija vērš uzmanību, ka šādi gadījumi ir vērtējami ārkārtīgi nopietni. Esošajā ģeopolitiskajā situācijā apzināta maldinošu un nepatiesu ziņu izplatīšana nav joks – tā var tikt uzskatīta par apzinātu provokāciju, kas sēj bailes sabiedrībā un lieki noslogo operatīvos dienestus. Valsts policijas amatpersonas, operatīvi reaģējot uz šo nepatieso informāciju, identificēja iespējamo vainīgo personu.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 231. panta pirmo daļu, proti, par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu (huligānisms). Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija aicina iedzīvotājus meklēt informāciju dienestu oficiālajās tīmekļvietnēs un oficiālajos sociālo mediju kontos.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.