"Apdraudējums ir noslēdzies!" NBS sniedz sīkākas ziņas par dronu trauksmi Latvijas gaisa telpā
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ziņo, ka pirmdienas, 30. marta, vakarā ārvalsts bezpilota lidaparāts pietuvojās Latvijas gaisa telpai no Krievijas puses, bet pēc tam aizlidoja prom, līdz ar to apdraudējums ir noslēdzies.
"Pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā. Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnapraide."
"Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnapraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām. NBS turpina uzraudzīt situāciju un ir gatavi nekavējoties reaģēt," norādīts paziņojumā.
Kā informēja VUGD preses pārstāve Ilze Dāme, plkst. 21.09 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Balvu novada Susāju pagastu, kur dega zaru kaudze. Konstatēts, ka degšanas platība ir 100 kvadrātmetri. Notikuma vietā strādā divas VUGD autocisternas, un ugunsgrēka izplatīšanās jau ir ierobežota.
Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP) medijiem noliedza, ka ugunsgrēka izcelšanās varētu būt saistīta ar drona nokrišanu. Balvu novada pašvaldība platformā "Facebook" raksta, ka ir saziņā ar atbildīgajiem dienestiem un turpina sekot līdzi situācijai.
Attiecīgo novadu iedzīvotāji medijiem apstiprināja, ka brīdinājumu saņēmuši savos mobilajos telefonos kā šūnu apraides ziņojumu. Nacionālie bruņotie spēki apdraudējuma laikā aicināja Balvu novada un Ludzas novada iedzīvotājus, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam, bet zvanīt pa tālruni 112. Tāpat iedzīvotāji attiecīgajos reģionos tika aicināti meklēt patvērumu ēkas iekšienē vai palikt telpās, kā arī aizvērt logus un durvis.
Ar sākotnējo paziņojumu sociālajos tīklos bija dalījies arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Papildu informācija par rīcību šādās situācijās ir atrodama Aizsardzības ministrijas izveidotajā portālā "Sargs.lv".
Kā ziņots, pagājušajā nedēļā visās trijās Baltijas valstīs ielidoja un eksplodēja droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Pēc tam publiskajā telpā raisījās diskusijas par nepieciešamību šādos gadījumos laicīgi izsūtīt iedzīvotājiem brīdinājumus, izmantojot šūnu apraides ziņojumus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēstīja, ka attiecīgs ziņojuma teksts par gaisa telpas apdraudējumu tam jau ir sagatavots.