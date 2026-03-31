Cilvēki sociālajos tīklos "vārās" par dronu trauksmi Latvijā. "Vai tas ir normāli, ka tiek sūtīti šādi paziņojumi?"
Karstas diskusijas sociālajos tīklos aizsākušās pēc tam, kad aizvadītajā dienā, 30. martā, Balvu un Ludzas novadu iedzīvotāji saņēma brīdinājumu par iespējamu drona radītu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā.
Vairāki iedzīvotāji par notikušo pauduši raizes. "Tas nav smieklīgi. Tas jau bija zināms, ka drīz viss notiks," vietnē "Facebook" norāda Iveta. Arī Ineta norāda, ka notikušais viņu pamatīgi satraucis. Tikmēr Uldis par notikušo ironizējis. "Nu ko latgaļi, jādzīvo pagrabā pa nakti!" paudis vīrietis. Arī Linda smejot noteikusi, ka "jāiepērk pārtika un jālien bunkurā".
Rīgas domes deputāts Mairis Briedis sociālajos tīklos sūdzējies, par to, ka iedzīvotāji par notikušo saņēma brīdinājumu. "Vai tas ir normāli, ka cilvēkiem, kas dzīvo tuvu Latvijas robežai, tiek sūtīti šādi paziņojumu? Rodas vienkāršs jautājums: kam mūs gatavo?" norādījis Briedis, paužot, ka cilvēki ir jāaizsargā, nevis jābrīdina.
Jāpiebilst, ka Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas un situāciju uzraudzīja - lidaparāts pietuvojās Latvijas gaisa telpai no Krievijas puses, bet pēc tam aizlidoja prom. Tāpat aizvadītajā nedēļa, kad Latvijā nogāzās ukraiņu drons, daudzi iedzīvotāji sociālajos tīklos sūdzējās, ka netika par notikušo brīdināti ar šūnu apraides palīdzību. "Ja uz manas sētas pusi lidotu drons, es par to gribētu kādu vēsti saņemt," ziņoja Juris.
Kristiāns iesmējis, ka iedzīvotājiem nekad nav labi. "Par apdraudējumu gaisa telpā neinformē - lohi, kad informē arī lohi. Tāds iespaids no "twitter" ierakstiem rodas," secina vīrietis.
Tāpat vairāki iedzīvotāji pauduši raizes par to, ka neilgi pēc šūnu apraides paziņojuma saņemšanas, īslaicīgi nedarbojās mājaslapa "112.lv", kurā atrodama indormācija par konstatēto apdraudējumu un to, kā attiecīgo teritoriju iedzīvotājiem būtu jārīkojas, saņemot trauksmes ziņojumu.
"Latgalē, iespējams, atkal ielidojis krievu drons. Bet http://112.lv lapa ar info nosprāga pie dažiem simtiem info pieprasījumu - VUGD, vajag uzlabojumus! Kur atrodas Jūsu tuvākā patvertne?" vietnē "X" vaicā Māris. "Nu jā, kurš gan varēja iedomāties, ja pāris desmitiem tūkstošu telefonā atnāk ziņa par apdraudējumu un linku uz mājas lapu, kur meklēt info, viņi centīsies to linku atvērt," ironizē Artūrs. Bet Andris ironizē, ka "lapa beidz darboties, kad pieprasījumu skaits sasniedz tuvākās patvertnes vietu skaitu."
Bet neilgi pēc notikušā sociālajos tīklos izplatījās foto ar degošu pļavu Balvu novadā, un vairāki cilvēki izteica minējumu, ka uzgunsgrēku izraisījis uzsprādzis drons. Tomēr VUGD vēlāk precizēja, ka liesmas nāk no degošas zaru kaudzes. "Plkst. 21.09 VUGD saņēma izsaukumu uz Susāju pagastu, kur deg zaru kaudze apmēram 100 m² platībā. Ugunsgrēka izplatīšanās ir ierobežota," norādīja glābēji.
plkst. 21.09 VUGD saņēma izsaukumu uz Susāju pagastu, kur deg zaru kaudze apmēram 100 m² platībā. Ugunsgrēka izplatīšanās šobrīd ir ierobežota, notikuma vietā strādā divas autocisternas. pic.twitter.com/2ufbdMeboU
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā Nacionālie bruņotie spēki (NBS) pauda, ka pirmdienas, 30. marta, vakarā Latvijas gaisa telpai no Krievijas puses pietuvojās ārvalstu drons, kas neilgi pēc tam aizlidoja prom.
"Pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā. Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnapraide."
"Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnapraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām. NBS turpina uzraudzīt situāciju un ir gatavi nekavējoties reaģēt," tika norādīts paziņojumā.
Tāpat ziņots, ka aizvadītajā nedēļā visās trijās Baltijas valstīs ielidoja un eksplodēja droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.