Lieldienās Cēsīs atklās ilgi gaidīto "Rakši Zoo" vilcieniņu. Pirmie braucieni būs bez maksas!
Lieldienas Cēsīs šogad iezīmējas ar kādu īpašu notikumu – 5. aprīlī Cēsu Pils laukumā tiks atklāts „Rakši Zoo ekspresis”. Jaunais vilcieniņš turpmāk aktīvā tūrisma sezonā nodrošinās regulāru satiksmi no Cēsīm un „Rakši Zoo”, kļūstot par nozīmīgu papildinājumu pilsētas transporta infrastruktūrai un tūrisma piedāvājumam.
Svinīgā ekspresvilcieniņa atklāšana norisināsies Lieldienu svētdienā plkst. 11:45 Cēsu Pils laukumā. Pasākuma ietvaros iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti piedalīties lentes pārgriešanas ceremonijā, savukārt plkst. 12:15 un 12:45 notiks pirmie bezmaksas braucieni cauri pilsētai.
""Rakši Zoo" ekspresis ir nozīmīgs un ilgi gaidīts attīstības solis. Jau sen esam vēlējušies, lai nokļūšana no Cēsīm uz "Rakši Zoo" būtu vienkārša un pieejama ikvienam, kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī pilsētas viesiem, kuri ierodas bez sava transporta. Mums ir svarīgi būt atsaucīgiem, draudzīgiem un padarīt "Rakši Zoo" pieredzi pieejamu ikvienam. Vienlaikus šis projekts ir arī solis pretī videi draudzīgākai kustībai un, to īstenojot, varam dot savu ieguldījumu pilsētas ilgtspējas attīstībā. No sirds sakām paldies Cēsu pilsētai par uzticēšanos un sadarbību šī projekta īstenošanā, kā arī visiem sadarbības partneriem, kas uz savas zemes ir ļāvuši izvietot "Rakši Zoo" ekspresim nepieciešamās pieturvietas," norāda "Rakši Zoo” saimnieks Kristaps Blaus.
Atklāšanas pasākumā Pils laukumā paralēli vilcieniņa aktivitātēm norisināsies arī Lieldienu aktivitātes ģimenēm. Pirmie svētku braucieni 5. aprīlī būs bez maksas. Brauciens ilgs aptuveni 30 minūtes, ļaujot izbaudīt Cēsu pilsētas šarmu no jauna skatu punkta.
„Rakši Zoo ekspresis” kursēs aktīvajā tūrisma sezonā pēc noteikta grafika, nodrošinot ērtu savienojumu starp nozīmīgākajiem pilsētas punktiem un “Rakši Zoo”, tādējādi stiprinot Cēsu kā ģimenēm draudzīga un mūsdienīga tūrisma galamērķa tēlu.
“Rakši Zoo” ir viens no Baltijā lielākajiem eksotisko dzīvnieku parkiem, kas atrodas netālu no Cēsīm. Parkā mīt vairāk nekā 200 dzīvnieku, tostarp kamieļi, lamas un lemuri. „Rakši Zoo” piedāvā plašas aktīvās atpūtas un dabas izziņas iespējas visai ģimenei, tostarp izjādes ar kamieļiem, pastaigas ar lamām, izbraucienus ēzeļu pajūgos, tiešā kontakta lemuru barošanu un citas izklaides iespējas. Kompleksā ir arī viesnīca, kafejnīca, suvenīru veikali, restorāns.