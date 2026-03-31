Rīgā uz noteiktu laiku vairāku ielu posmos ievieš autotransporta stāvēšanas aizliegumu.
Šodien 15:16
Rīgā uz noteiktu laiku vairāku ielu posmos ievieš autotransporta stāvēšanas aizliegumu
Vairākos galvaspilsētas ielu posmos tuvākajā laikā uzstādīs ceļa zīmes “Stāvēt aizliegts”. Ierobežojumi būs spēkā noteiktās nedēļas dienās, dažādos laikos, dažādās ielas pusēs – atkarībā no ēku pāra un nepāra numerācijas. Pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments izmaiņas satiksmes organizācijā veic, lai uzlabotu ielu uzturēšanas darbu kvalitāti.
- No 31. marta Dzelzavas ielas posmā no G.Astras līdz Ulbrokas ielai.
- No Ulbrokas ielas līdz G.Astras ielai nepāra numuru pusē otrdienās no plkst.9.00 līdz 16.00.
- No Ilūkstes ielas līdz Ulbrokas ielai pāra numuru pusē pirmdienās no plkst.9.00 līdz 16.00.
- No 1. aprīļa Kokles ielas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Hermaņa ielai.
- No Kokles ielas Nr.17 ielas līdz Hermaņa ielai nepāra numuru pusē - pirmdienās no plkst.0.00 līdz 7.00.
- No Mazās Nometņu ielas līdz Kokles ielai Nr.12 pāra numuru pusē – trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
- No 1. aprīļa Sermuliņu ielas posmā no Pētersalas līdz Ūmeo ielai.
- Pāra numuru pusē otrdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
- Nepāra numuru pusē ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
- No 2.aprīļa Buļļu iela posmā no Dzirciema līdz Saulgožu ielai.
- No apļa līdz Spilves ielai ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
- No Saulgožu ielas līdz aplim otrdienās no plkst. 09.00 līdz 16.00.
- No 7. aprīļa Kleistu ielā no Anniņmuižas bulvāra līdz Kurzemes prospektam.
- No Anniņmuižas bulvāra līdz Kurzemes prospektam nepāra numuru pusē – ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
- No Anniņmuižas bulvāra līdz Kurzemes prospektam pāra numuru pusē – otrdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
- No 8. aprīļa Lokomotīves ielas posmā no Bultu līdz Višķu ielai.
- No Višķu ielas līdz Bultu ielai pāra numuru pusē otrdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
- No Višķu ielas līdz Bultu ielai nepāra numuru pusē ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 16.00.