Rīgas brīvosta sākusi sarunas par iespējām nākotnē iegādāties jaunu ledlauzi
Rīgas brīvostas pārvalde sākusi sarunas par iespējām nākotnē iegādāties jaunu ledlauzi, otrdien norādīja Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
Viņš sacīja, ka ledlauzis ir diezgan dārgs aktīvs un brīvosta viena pati to nevar atļauties, tādēļ ir jāskatās plašāk un ilgākā laika periodā.
Viņš papildināja, ka esošais ledlauzis "Varma" ir labi uzturēta, tostarp kuģa korpuss ir gandrīz ideālā stāvoklī, bet kuģis kā tehnoloģija ir novecojis, tādēļ no stratēģiskā viedokļa ir jādomā par jauna ledlauža iespējām.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norādīja, ka jauna ledlauža izmaksas ir ap 150 miljoniem eiro un patlaban ir sāktas sarunas par iespējamajiem finansēšanas plāniem, lai nākotnē ostā būtu jauns un mūsdienīgs ledlauzis.
Savukārt Rīgas brīvostas pārvaldes meitassabiedrības SIA "LVR flote" valdes loceklis Kaspars Ozoliņš atzina, ka "Varma" ir diezgan vecs kuģis, tādēļ tas ir jāuztur kā "rūpnīca", jo tam ir daudz tehnisko izaicinājumu, tomēr komanda ar to ir spējusi tikt galā.
Viņš sacīja, ka jauna ledlauža iegāde būs ilgs process. "Ja šodien būtu finansējums ledlauža iegādei, tad to būtu jāgaida seši līdz septiņi gadi. Tādēļ turpināsim uzturēt "Varma", kas prasīs investīcijas, tomēr tas arī ir valsts drošības jautājums," piebilda Ozoliņš.
Šī gada ledus navigācijas sezona kopumā Rīgas brīvostas pārvaldei izmaksāja 900 000 eiro, kas tiks segta no pārvaldes budžeta.
Ledus navigācijas sezona šogad ilga sešas nedēļas, un ledlauža "Varma" atbalsts tika sniegts 148 kuģiem.
Ledus navigāciju Rīgas jūras līcī no Irbes šauruma uz un no Rīgas ostu veica "LVR flote" komanda, kas ar ledlauzi "Varma" nodrošināja brīvu kuģošanas ceļu uz un no ostas, tostarp līcī no ledus atbrīvoja arī iesalušus kuģus. Savukārt "LVR flote" pērn iegādātais daudzfunkcionālais ledus klases kuģis "Laura" ziemas periodā nodrošināja ledus laušanu Rīgas ostas akvatorijā.
Šā gada ledus navigācijas sezonu ar Rīgas ostas kapteiņa rīkojumu sāka 4. februārī un tā noslēdzās 17. martā.
Iepriekšējo reizi "Varma" ledus laušanas misijā bija 2018. gada ziemā.
Rīgas brīvostā 2025. gadā pārkrauti 16,749 miljoni tonnu kravu, kas ir par 7,3% mazāk nekā 2024. gadā. Rīgas osta pēc pārkrauto kravu apmēra ir lielākā osta Latvijā.