Ledlauzis "Varma" ziemas gaitās
FOTO: aizvadīta spraiga ledus navigācijas sezona Rīgas līcī un ostā
Šodien Rīgas ostā uz ledlauža VARMA klāja notika svinīgs ledus navigācijas sezonas noslēguma pasākums, kura ietvaros tika izteikta pateicība ledlauža VARMA un kuģa LAURA apkalpēm, kā arī Rīgas brīvostas pārvaldes kapteiņdienesta un “LVR Flote” darbiniekiem krastā par teicami paveiktu darbu šī gada sarežģītajos ziemas apstākļos.
Ledus navigācijas sezona šogad ilga 6 nedēļas, un ledlauža atbalsts tika sniegts 148 kuģiem. Nodrošinot Rīgas ostas darbības nepārtrauktību, ekonomikā saglabāti 100 miljoni eiro.
Šī gada ledus navigācijas sezona Baltijas jūras reģionā bija īpaši izaicinoša kuģošanai. Rīgas jūras līcis aizsala ļoti strauji un ledus apstākļus vēl apgrūtināja stiprais vējš, kas radīja līdz pat 4 metrus augstus dreifējošus ledus sanesumus. Iepriekš tik bargi laikapstākļi Baltijas jūrā bija pirms 15 gadiem – 2011. gada ziemā.
Svinīgais ledus navigācijas sezonas noslēguma pasākums
Ar sarežģītiem ledus apstākļiem šoziem saskārās visas Baltijas jūras valstu ostas – Baltijas jūrā šajā ledus navigācijas sezonā kopā strādāja 32 ledlauži, no tiem – 4 Rīgas jūras līcī. Tas nozīmē, ka visas reģiona valstis ļoti nopietni izturas pret savu eksporta/importa plūsmu uzturēšanu un ostu drošību.
“Ledlaužu nepārtrauktais darbs bargajos ziemas apstākļos ir būtisks ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā – tas ļāvis saglabāt ap 100 miljonu eiro eksporta un importa plūsmu. Vienlaikus tas ir arī svarīgs elements mūsu enerģētiskajā drošībā, nodrošinot stabilas piegādes no uzticamiem partneriem. Šādos apstākļos īpaši izceļas cilvēku profesionalitāte un spēja rīkoties krīzes situācijās, ko spilgti apliecināja arī veiksmīgā glābšanas operācija jūrā,” norādīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš “LVR Flote” komandai pasniedza pateicības rakstus par profesionalitāti un pašaizliedzīgu darbu sarežģītajā ziemas laikā, kā arī ieguldījumu glābšanas operācijas “Divi uz ledus” veiksmīgā norisē.
Par ziemas navigāciju ledus apstākļos Rīgas jūras līcī kuģu ceļā no Irbes šauruma līdz Rīgas ostai atbildību nes Rīgas brīvostas pārvalde. Šī ir stratēģiska pārvaldes funkcija, lai nodrošinātu nepārtrauktu Rīgas ostas darbību un drošu kuģu nokļūšanu uz Rīgas ostu. Šī gada ledus navigācijas sezona Rīgas brīvostas pārvaldei izmaksāja 900 000 EUR, kas tiek segta no pārvaldes budžeta.
“Pateicoties visu iesaistīto profesionālajai pieejai, ciešajai sadarbībai un operatīvai lēmumu pieņemšanai, tika nodrošināta netraucēta Rīgas ostas darbība visā ledus navigācijas sezonas laikā. Tas ļāva noturēt nepārtrauktu kravu plūsmu uz/no Rīgas ostas, neradot zaudējumus ostai un Latvijas ekonomikai. Drošas un nepārtrauktas kuģošanas nodrošināšana 365 dienas gadā ir arī ostas starptautiskās reputācijas un uzticamības jautājums. Šosezon pierādījām, ka kravu nosūtītāji un kuģu īpašnieki var justies droši - Rīgas osta uzticami strādā 24/7 jebkuros laika apstākļos,” uzsvēra Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
Ledus laušanu Rīgas jūras līcī šosezon nodrošināja Rīgas brīvostas pārvaldes kapitālsabiedrības LVR Flote ledlauzis VARMA, savukārt ostas akvatorijā ledus laušanas darbus veica pērn jauniegādātais LVR Flote daudzfunkcionālais ledus klases kuģis LAURA.
Daudzfunkcionālā ledus klases kuģa LAURA iegāde, piesaistot ES militārās mobilitātes fonda līdzekļus, ir bijis tālredzīgs un stratēģiski pareizs LVR Flote lēmums. Kuģis tika ieviests uzņēmuma flotē tieši gadu atpakaļ - pagājušā gada martā. Šogad ziemas sezonā tas sekmīgi pildīja ledus laušanas darbus ostas akvatorijā un sniedza atbalstu ledlauzim VARMA.
"Šī ledus sezona bija nopietns izaicinājums, ar kuru tikām galā pateicoties mūsu komandas augstajai profesionalitātei un radošai pieejai sarežģītu situāciju risināšanā. Mūsu kuģu VARMA un LAURA komandas izdarīja teicamu darbu, taču vēlos izteikt atzinību visam mūsu LVR Flote kolektīvam par sniegumu šajā ziemā - kā jūrā, tā ostā un krastā, rūpējoties par bojām, autoceļiem, dzelzceļa infrastruktūru, un komunikāciju sistēmām visā ostas teritorijā. Tāpat arī komanda mūsu birojā nodrošināja visu nepieciešamo atbalstu, lai ziemas darbi noritētu veiksmīgi, norāda LVR Flote valdes loceklis Kaspars Ozoliņš.
“Ļoti lepojos ar mūsu ledlauža VARMA apkalpes sniegumu. Lai arī ledus ir aizgājis, darbs uz ledlauža turpinās. Tieši ikdienas darbs ir tas, kas dod iespēju ledlauzim tik ilgi un uzticami kalpot. Tomēr kuģniecības nozare attīstās, un arī nākotnē mums ir jāraugās flotes modernizācijas virzienā,” viņš piebilst.
Atskatoties uz aizvadīto ledus navigācijas sezonu, tika pārrunāti tās radītie izaicinājumi, secinājumi, kā arī iespējamie risinājumi mūsdienīgas flotes stiprināšanai un modernizācijai. Navigācijas drošība un nepārtrauktība Rīgas jūras līcī un piekrastē ir būtiska arī kopējai Latvijas drošībai un militārai mobilitātei. Nākotnē ir jādomā par centralizētu ostu resursu un kapacitātes stiprināšanu un ledus navigācijas līdzekļu modernizāciju, jo šī ziema parādīja, ka ne tikai Rīgas jūras līča, bet arī Latvijas rietumu krasta ostu darbību ietekmēja ledus apstākļi.