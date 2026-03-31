CVK: manuāla balsu skaitīšana vēlēšanu rezultātus aizkavēs vien par pāris stundām
Balsu skaitīšana ar rokām rudenī gaidāmo 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu gaidīšanu paildzinās minimāli - par vienu divām stundām, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" prognozēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Saeimas pieņemtais lēmums balsis skaitīt manuāli gan nedaudz sadārdzinās vēlēšanu procesu, jo cilvēkiem nāksies strādāt par pāris stundām ilgāk, bet šis sadārdzinājums būs nebūtisks un CVK ar to jau ir rēķinājusies, apgalvoja Zviedris.
Lai balsis skaitītu ar rokām, papildu cilvēki darbā nebūs jāpieņem, taču var gadīties, ka nepieciešamības gadījumā darbiniekus nāksies pārgrupēt, ja kādos lielākajos iecirkņos būs novērojama pārslodze. "Tas ir iespējams, bet pašlaik tādu plānu nav," izteicās CVK vadītājs.
Vaicāts, vai rezultātu uzticamība ir lielāka, skaitot balsis elektroniski vai manuāli, Zviedris atbildēja, ka par to viedokļi dalās un abām pusēm ir savi spēcīgi argumenti.
Jautāts, vai nav bažu, ka gaidāmajās Saeimas vēlēšanās varētu pievilt elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs, Zviedris atbildēja, ka pagaidām par to neesot nekādu indikāciju, ja neskaita pēdējo nedēļu jezgu ar aizdomām par krāpšanos ar informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumiem. "Protams, ņemot vērā iepriekšējo, mēs paturam prātā, ka kaut neliela, bet iespēja pastāv," sacīja CVK vadītājs.
Zviedris atzina, ka tad, ja radīsies problēmas ar elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru, sekas būs daudz nepatīkamākas - vajadzēs atgriezties pagātnē un meklēt risinājumus, kā atšķirt nobalsojušos vēlētājus no nenobalsojušajiem, piemēram, spiežot zīmogu pasē vai izsniedzot vēlētāju apliecības, taču tas var mazināt vēlētāju aktivitāti, kas būtu ļoti nevēlami.
Galu galā, ja nedarbosies nekādas elektroniskās sistēmas, tajā skaitā elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs, vēlēšanu rezultāti var aizkavēties ļoti būtiski - pat par nedēļu, ieskicēja Zviedris, pauzdams cerību, ka šāda "IT apokalipse" ir maz ticama. "Ja tas tā būs, tad mēs, protams, nāksim ar paziņojumu, un tad mēs noteikti to visu uzzināsim," solīja CVK vadītājs.
Kā ziņots, martā pieņemtie grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā paredz, ka rudenī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās balsis būs jāskaita manuāli. Uz šādu soli aicināja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, piesaucot bažas par IT ietekmēšanas riskiem.
Rinkēvičs ar aicinājumu par manuālu balsu skaitīšanu nāca klajā pēc tam, kad iepazinās ar Eiropas Prokuratūras (EPPO) sniegto informāciju saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem IT iepirkumos un to iespējamo ietekmi uz 2026. gada Saeimas vēlēšanu procesu.
Valsts policija EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.