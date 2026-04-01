Latvijā tirgo melnajā sarakstā iekļautā krievu vēsturnieka grāmatas
Rīgas grāmatnīcās, kurās tirgo literatūru krievu valodā, bez ierobežojumiem var iegādāties valsts nevēlamo personu sarakstā iekļautā krievu publicista un vēsturnieka, kurš pēc ārlietu ministres Baibas Bražes domām var radīt apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai, sarakstītās grāmatas, un kuru šī gada februāra beigās izraidīja no Latvijas.
Rīgas viesnīcā “Park Inn by Radisson” šī gada 24. februārī likumsargi aizturēja krievu vēsturnieku un speciālistu Ziemeļkorejas jautājumos Andreju Laņkovu, jo Valsts drošības dienests viņu bija iekļāvis Latvijai nevēlamo personu jeb tā dēvētajā melnajā sarakstā pēc ārlietu ministres Baibas Bražes (“Jaunā vienotība”) ierosinājuma. Andrejam Laņkovam tur bija paredzēta lekcija par Ziemeļkorejas problēmām, bet tā tā arī nenotika, jo drošībnieki viņu aizveda līdz Igaunijas robežai, jo viņam pēc dienas bija paredzēta lekcija mūsu ziemeļu kaimiņvalsts galvaspilsētā. Tallinā gan viņš lekciju nolasīja bez problēmām, liecina Igaunijas izdevums “Postimees”.
Andrejs Laņkovs Tallinā:
Pasaulē pazīstamo Ziemeļkorejas pētnieku Latvijas puse uzskata par cilvēku, kurš atbalsta Krievijas agresīvo režīmu un sadarbojas ar Krievijas tūrisma firmām, kuras organizē ceļojumus uz represīvo Ziemeļkoreju.
Te vietā piebilst, ka kopš PSRS sabrukuma Andrejs Laņkovs vairs nedzīvo Krievijā: viņš iesākumā bija mācībspēks Austrālijā, par ko ieguvis arī Austrālijas pilsonību, bet tagad ir Seulas (Dienvidkoreja) Kunmina universitātes profesors. Vienlaikus viņš arī nav Kremļa politikas atbalstītājs, bet tai pašā laikā arī ne skarbs kritiķis. Krievijas valsts institūcijās viņš nav pietiekami “savējais”, bet arī ne tik nozīmīgs, lai pret viņu vērstos publiski. Oficiālais Kremlis pret Andreju Laņkovu izturas piesardzīgi un distancēti - ne pilnībā represīvi, bet arī ne labvēlīgi. Krievijas tiesa Andrejam Laņkovam pat piemērojusi sodanaudu par darbību tā dēvētajā nevēlamajā organizācijā.
Ziemeļkorejas “kuģa” analizētājs
Rīgā 24. februārī paredzētās lekcijas apraksts liecināja, ka Ziemeļkoreja bieži tiekot uzskatīta par neparedzamu valsti, tomēr tika norādīts arī, ka Ziemeļkorejas “kuģis” ir veiksmīgi pārvarējis vētras, un tas daudz ko liecinot. Tika uzsvērts, ka Ziemeļkorejas vadītāji precīzi zinot, ko vēlas, un protot atrast izeju no šķietami bezcerīgām situācijām.
Ziemeļkorejas 70 gadu jubilejas svinību militārā parāde
ar godu valsts 70 gadu jubilejai Ziemeļkorejā šodien notikusi militārā parāde, bet atšķirībā no iepriekšējiem gadiem tajā nav izrādītas tālas ...
Pats Andrejs Laņkovs pieļāvis, ka viņa izraidīšana no Latvijas varētu būt saistīta ar viņa uzskatiem - “pārāk objektīvo” viedokli par Ziemeļkoreju. Viņš arī norādījis, ka Latvijas varasiestāžu lēmuma pamatojums viņam nav zināms un viņš varētu būt “neērts” varasiestādēm, kaut gan uz tām viņš ļaunu prātu neturot, jo šajā ģeopolitiski nestabilajā laikā, iespējams, arī pats baidītos no “nezināmām personām”.
Kimči ziemeļos no 38. paralēles
Lai arī Andrejs Laņkovs ir iekļauts Latvijas melnajā sarakstā, Rīgas grāmatnīcās – gan klātienē, gan interneta tirdzniecībā – var nopirkt viņa jaunākās (arī pērn) Maskavā izdotās grāmatas par Ziemeļkoreju, “Uz ziemeļiem no 38. paralēles: kā dzīvo KTDR (Korejas Tautas Demokrātiskā Republika)” un “Ne tikai kimči (kimči – korejiešu nacionālais ēdiens, fermentēti dārzeņi – red.): vēsture, kultūra un ikdienas Korejas dzīve.” Ja ir kabatā lieki no 16 līdz 21 eiro, tad savā īpašumā varat iegūt kādu no šīm grāmatām krievu valodā.
Latvijas melnajā sarakstā iekļauto personu sacerējumu pārdošana nav aizliegta. Tas būtu vien pārkāpums, ja šī persona vienlaikus būtu iekļauta arī starptautiskajos sankciju sarakstos un par to saņemtu honorāru jeb autoratlīdzību, bet Andrejs Laņkovs šādām sankcijām nav pakļauts.