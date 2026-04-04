Ogres novadā gaidāmi Lieldienu pasākumi visai ģimenei
Ogres novadā Lieldienu noskaņu radīs pavasarīgi pilsētvides rotājumi un īpaši izveidoti pastaigu maršruti Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē un Lielvārdē, kas izceļ katras pilsētas identitāti. No 3. aprīļa gaidāmi svētku pasākumi visai ģimenei, bet rotājumus visā novadā varēs aplūkot līdz 20. aprīlim.
Kā vēsta Ogres novada pašvaldībā, katrā vietā saglabātas savas zīmes un raksti, kas atklāj vietējo identitāti un gaidīšanas prieku.
Svētku elpa jūtama arī pagastos – pavasarīgie akcenti un Lieldienu dekori papildina kopskatu visā novadā.
Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde izstrādājusi kartes ar īpašiem pastaigu ceļiem, kuros atzīmētas Lieldienu dekorāciju vietas visās četrās pilsētās. Interaktīvajā kartē iespējams redzēt noformējumu visā novadā un ērti plānot izbraucienus skaistāko rotājumu atklāšanai. Lieldienu noformējums apskatāms līdz 20. aprīlim.
No 3. aprīļa visā novadā gaidāmi daudzveidīgi notikumi ģimenēm – rotaļas, olu kaujas, tirdziņi, koncerti, radošās darbnīcas, sportiskas aktivitātes u.c.
Ogrē
Ogrē arī šogad turpinās Lieldienu dekorāciju ideja, ko iedvesmojis gleznotājs Vilhelms Purvītis un viņa pavasara ainavu noskaņa. Pilsētā redzamas pasteļtoņu olas un zaķu figūras.
Rotājumi izvietoti vairākās vietās: Mālkalnes un Ausekļa prospekta krustojumā, Kalna prospekta aplī, Bērzu alejā pie arkveida gājēju tilta, Krasta promenādē, pie Ogres novada Kultūras centra un citur. Pavasarīgām fotogrāfijām piemērots ir pilsētas skvērs, kur apmeklētājus sagaida viens no Lieldienu zaķiem, bet kokos karājas mazākas krāsainas olas. Pirms svētkiem pilsētas centrā uzstādīs arī šūpoles.
Ogrē pieejams 5 km garš pastaigu maršruts.
Lielvārdē
Lielvārdē Lieldienu dizainā iekļauti akcenti, kas izceļ pilsētas raksturu.
Īpašu uzmanību piesaista centrā novietotais baltais zaķis – krāsa aizgūta no Lielvārdes jostas rakstiem. Pastaigām ieteicami maršruti cauri pilsētas centram, Rembates parkam, kā arī Lāčplēša, Avotu un Spīdolas masīviem. Tur līdzās zaķiem redzami arī citi dekori: koši putnu silueti un mākslinieciski gleznotas olas. Uz tām attēlotas Lielvārdei svarīgas vērtības – eposs “Lāčplēsis”, Edgara Kauliņa ābeļdārzs, Daugavas skati, Lielvārdes josta.
Lielvārdē pieejams 8 km pastaigu maršruts.
Ikšķilē
Ikšķiles apgleznotajās olās iemūžinātas vietējās vērtības – Daugavas panorāmas, Svētā Meinarda sala, Ikšķiles jostas raksti. Starp rotājumiem redzams arī zaļš zaķis – dabas simbols, kas atgādina par Daugavas krāšņumu, Zilo kalnu apkārtnes dabu un pavasara atmodu. Dekori izvietoti pie pagasta pārvaldes Peldu ielā, Centra laukumā un pludmalē.
Aicinām doties aptuveni 5 km garā pastaigā, lai tos apskatītu.
Ķegumā
Ķeguma svētku noformējums izceļ vietējās vērtības – Lieldienu olas ar saules, Daugavas, dabas motīviem. Pilsētas parkā uzstādīts dzeltenais Lieldienu zaķis, kas rotaļīgi sarunājas ar pilsētas simbolu “Ķeguma sauli”. Dzeltenā krāsa asociējas ar gaismu, enerģiju, dzīvību.
Rotājumi atrodami pilsētas parkā, pie bibliotēkas, baznīcas un pludmalē. Lieldienās parkā būs iespēja izšūpoties.
Apskatei Ķegumā pieejams 2,5 km garš pastaigu maršruts.