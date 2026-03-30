Siguldā atklāta tekstilmākslinieces Zanes Šumeiko izstāde
No 28. marta līdz 9. maijam kultūras centra “Siguldas devons” izstāžu zālē būs apskatāma tekstilmākslinieces Zanes Šumeiko izstāde “Senču upe III”. Šī ir trešā izstāde cikla “Senču upe” ietvaros, izstāde ir veltījums dzimtai un tās sistēmai septiņās paaudzēs, kas apvieno gan iepriekš izstādītus, gan tieši šai izstādei radītus darbus.
Tekstilmāksliniece un mākslas pedagoģe Zane Šumeiko strādā intuitīvi, pētot darba procesu un ļaujot tam aizvest pie rezultāta. Šumeiko strādā brīvgaitas mašīnizšuvuma tehnikā, interpretējot un eksperimentējot ar to, meklējot jaunas izteiksmes formas un veidus. Liela daļa mākslinieces darba ir veltīta dzimtas vēstures izpētei un mākslas darba radīšana viņai ir pašterapijas process, kas ļauj izdzīvot un izpaust subjektīvu pārdzīvojumu izstrādi un ir maigi dziedējošs.
“Šī ir jau trešā izstāde ar šo nosaukumu, kas pabijusi dažādās Latvijas vietās. Ik reiz pievienoju jaunas pieredzes un jaunus mākslas darbus, ko esmu radījusi īpaši šai izstādei. Cenšos pievērst uzmanību vēstures, sakņu un dzimtas spēka apzināšanai, pētot dažādo formu bagāžu un mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, tādējādi izzinot un saprotot sevi pašu," stāsta māksliniece.
"Sena, senču mājās Vidzemē, Kalncempju pagastā atrasta atspole nes mani šodien kā laivā pa upi, ar pavedienu savienojot un saaužot vienā audeklā laikus, cilvēkus, daudzslāņainu dzimtas vēsturi, vietas, atmiņas pieredzes un sajūtas. Es runāju par dzimšanu, bērnību, vecumu, sievišķo un vīrišķo, traumu, laiku, atmiņu, sāpēm, prieku un mīlestību," viņa piebilst.
Zane atklāj, ka ar tekstilmateriālu un glezniecības izteiksmes līdzekļu palīdzību es portretēju dzimtas sievietes, kuras mani ir uzrunājušas un iespaidojušas. Ar izšūtu, rakstītu vārdu, adatu un diegu es cenšos verbalizēt un iedot vietu savas dzimtas vīriešiem. Es sāku ar pašportretu, tad dzimtas sieviešu portretiem. Pēdējā gada laikā kolekcijai pievienoju mātes un tēva portretus. Darbu radīšanas process ir bijis ceļojums cauri iekšējiem pašizziņas procesiem, izstrādājot tēlus, kas pašai šķiet kā ikonas, dievietes, raganas, burvji, sargeņģeļi vai arhetipiskie iekšējā spēka un resursu nesēji. Katrs darbs ir autoetnogrāfisks pētījums, meditācija un personīga pašterapijas pieredze caur mākslu.
Mākslinieks un dziednieks Roel Crabbe ir teicis: “Mēs visi esam daļa no upes, kas plūst cauri laikam.” Skatītājam es vēlos nodot sajūtu kopumu caur krāsu, formu, tekstūru, kā arī konceptiem un atslēgvārdiem, ar kuriem aprakstu ideju un ierosmju impulsus. Es aicinu katru interpretēt darbus, ļaujot pašam sev uzdodot jautājumus, lai atmiņu upes plūst…”
2005. gadā Zane Šumeiko ir beigusi Latvijas Mākslas Akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu. Vēlāk studējusi modes tekstila dizainu Milānā Itālijā, kur arī ilgstoši strādājusi tekstila industrijā. Kopš 2014. gada viņa dzīvo un strādā Igaunijā, Tallinā. 2022. gadā ieguvusi maģistra grādu Igaunijas Mākslas Akadēmijā, Dizaina nodaļā, Tekstila specialitātē. Māksliniece ir piedalījusies mākslas projektos un izstādēs Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Bulgārijā, Krievijā, Anglijā, Somijā, Itālijā. Kopš 2023. Gada ir Latvijas un Igaunijas Tekstilmākslas asociāciju biedre.