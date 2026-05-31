"Toyota" Rīgas velomaratons.
Šodien 18:03
Rīgas velomaratons aizvadīts bez starpgadījumiem
Velomaratons Rīgā svētdien noritējis bez starpgadījumiem, informēja Valsts policijā.
Velomaratons ir beidzies visās distancēs.
Šodien norisinājās "Toyota" Rīgas velomaratons, kurā riteņbraucēji sacentās piecās distancēs.
Sacensību starta un finiša zona atradās 11. novembra krastmalā, bet trases veda pa Rīgas ielām un tiltiem.
Rīgas velomaratonā notika sacensības "Maxima" ģimeņu braucienā, tautas distancē, sieviešu sporta braucienā, kritērijā un bērnu braucienā.