Traģēdijas, kuras varēja nenotikt: eksperti atklāj baisu tendenci uz Latvijas ceļiem. VIDEO
Neraugoties uz gadiem ilgām kampaņām un sodu barguma palielināšanu, situācija uz Latvijas ceļiem saglabājas kritiska – bojāgājušo skaits pieaug.
Kā vēsta raidījums „360TV Ziņas”, pērn Latvijā avārijās dzīvību zaudējuši 118 cilvēki. Kā galvenais nāves cēlonis izgaismojas ne tikai ātrums vai alkohols, bet gan šķietami elementāra nevērība pret savu drošību, proti, drošības jostu nelietošana.
Ekspertu veiktā analīze atklāj šokējošu ainu – aptuveni sestā daļa bojāgājušo avārijas brīdī ir burtiski izmesta no transportlīdzekļa. CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis uzsver, ka daudzos gadījumos automašīnas virsbūve pat nav bijusi kritiski deformēta, taču nelietotu drošības jostu dēļ pasažieri un vadītāji pakļuvuši zem paša spēkrata.
Viņš min piemēru par negadījumu, kurā no pieciem automašīnā esošajiem cilvēkiem gāja bojā trīs, jo visi trieciena brīdī tika izsviesti no auto.
Ja šīs personas būtu bijušas piesprādzējušās, izredzes izdzīvot būtu bijušas ievērojami augstākas.
Lai gan pēc likuma grozījumiem, kas paredz kriminālatbildību par braukšanu smagā reibumā, pieķerto dzērājšoferu skaits ir sarucis par aptuveni 300, kopējais rādītājs joprojām ir satraucošs – pērn tika pieķerti 2990 šādi autovadītāji.
Valsts policijas pārstāvji norāda, ka bieži vien traģēdiju izraisa vairāku pārkāpumu kopums: liels ātrums, alkohols un nepiesprādzēšanās. Paralēli tam Satiksmes ministrija norāda uz vēl vienu problēmu – operatīvo dienestu ierašanās laiku. Ārpus apdzīvotām vietām tas bieži pārsniedz pusstundu, kas ir pārāk ilgs laiks, lai sniegtu kritisko palīdzību cietušajiem.