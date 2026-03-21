Traģiskā satiksmes negadījumā Madonas novada Praulienas pagastā bojā gājuši trīs cilvēki.
Šodien 22:27
Varēja sniegt palīdzību? Policija vērtēs traģiskās avārijas Madonas novadā video autora atbildību
Valsts policija vērtēs sestdien notikušā ceļu satiksmes negadījuma Madonas novada Praulienas pagastā video filmētāja atbildību.
Sestdien vakarā sociālajos medijos un saziņas vietnēs plaši izplatījās vairāki video, kur redzama avārijas vieta, sadursmē sadauzītie transportlīdzekļi, kā arī avārijā cietušie.
Kā liecina video, to filmējis kāds vīrietis, kurš braucis garām notikuma vietai un devies apskatīt situāciju, to iemūžinot video. Materiālā redzams, ka tā autors apstaigā divas sasistās automašīnas, paskatās uz cietušajiem, viens no kuriem vēl kustējies, taču uzreiz nav sniedzis pirmo palīdzību, to gan solot izdarīt.
Citā video redzams, ka notikuma vietā piestājuši vēl pāris auto un cilvēki apskata notikuma vietu.
Saskaņā ar Krimināllikumu, personai ir jāsniedz palīdzība cilvēkam, kas atrodas dzīvībai bīstamā stāvoklī.