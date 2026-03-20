Jelgavā auto vadītājs iet bojā dīvainā avārijā: parādās jauna versija par notikušo
Trešdien jau tika ziņots par traģisku ceļu satiksmes negadījumu Jelgavā, kurā avarēja mikroautobuss "Mercedes Benz Vito", un tā vadītājs gāja bojā.
Raidījums "Degpunktā" apkopojis jaunu informāciju par notikušā apstākļiem. Negadījums notika plkst. 17:52. Šis laiks ir zināms tik precīzi, jo, ieraugot notikušo, pie notikuma vietas piegāja vietējā iedzīvotāja un izsauca glābējus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma zvanu plkst. 17:55.
Dīvaini, ka mikroautobusā neieslēdzās gaisa spilveni. Iespējams, tas ir skaidrojams ar to, ka priekšējā daļa nebija bojāta pārāk smagi. Tomēr nav izslēgts, ka gaisa spilveni vienkārši nestrādāja.
"Mašīna slīdēja uz sāniem no vadītāja puses un ar jumtu ietriecās kokā. Mūsu ceļā pirmo reizi kāds ielidoja, parasti negadījumi notiek pie tā luksofora. Kāds saduras vai nesaspēj apstāties. Bet tā, lai pārlektu – tāda lieta vēl nebija," saka vietējā iedzīvotāja.
Šobrīd Jelgavas iedzīvotāji aktīvi apspriež notikušo sociālajos tīklos. Lielākā daļa ir nosliecusies uz to, ka vadītājs bija skaidrā prātā, un iemeslus vajadzētu meklēt citur. "Droši vien cilvēkam palika slikti, jo ātrums, kā šķita, bija neliels, bet viņš pēkšņi pagrieza stūri pa labi," pieļauj viens no iedzīvotājiem.
"Jelgavā, Rīgas ielā, vīrietis, dzimis 1966. gadā, vadot automašīnu ''Mercedes-Benz", pie nenoskaidrotiem apstākļiem nobrauca no ceļa, ietriecās kokā un apgāzās," paziņoja Zemgales reģionālās pārvaldes Valsts policijas pārstāve Ruta Straušniece.
Jāpiemin, ka automašīna avārijā tiešām nesaņēma tik smagus bojājumus, lai mikroautobuss nevarētu pasargāt savu vadītāju. Neoficiāli izmeklēšanai tuvi avoti ziņo, ka notikušais, visticamāk, saistīts ar pēkšņu vadītāja veselības stāvokļa pasliktināšanos. Precīzus atbildes sniegs tiesu medicīniskā ekspertīze.