Baiss skats: smagā avārijā uz šosejas P121 cieš ģimene ar zīdaini
20. marta pēcpusdienā baisu skatu novēroja daudzi autovadītāji, nonākot sastrēgumā uz šosejas P121, kas savieno Tukumu un Kuldīgu. Negadījumā smagi ievainota ģimene ar bērniem.
Viena automašīna bija grāvī uz jumta, otra ceļa nogāzē uz riteņiem, šosejas vidū lauskas, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
Kā informē Valsts policija, 20. martā, Tukuma novada Zemītes pagastā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas automašīnas "Audi" un "Volkswagen Passat".
Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā cieta piecas personas, tostarp arī bērni, kuri nogādāti medicīnas iestādē. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, likumsargi izmeklēs notikušā apstākļus.
"Degpunktā" rīcībā esošā informācija liecina, ka notikuma vietā pirms glābēju un mediķu ierašanās situācija bija dramatiska. Vienā no spēkratiem bija iespiesta sieviete ar bērniem, tostarp zīdaini. Glābēji viņus atbrīvoja un nodeva mediķiem.
Pašu sadursmi kravas auto šoferis neredzēja, taču viņš pieļauj, ka līkumā veikta pārgalvīga apdzīšana, jo iebraukts tieši pretējā joslā.